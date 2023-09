Glimt sikret tre poeng i Eliteserien

Amahl Pellegrino gjorde rent bord og skåret fire mål på Aspmyra på søndagens eliteseriekamp mot Vålerenga.

Det første målet skåret stjernespissen allerede to minutter ut i kampen, men bare fem minutter senere utlignet Vålerengaspiller Torgeir Børven.

Ti minutter senere banket Pellegrino inn nytt mål på kloss hold.

Dette resultatet, 2-1, ble stående til pause.

Ti minutter ut i andre omgang ble Faris Pemi Moumbagna blir tildelt straffespark da han fikk fotballskoen til Eneo Bitri i nesa.

Amahl Pellegrino tok straffen og ga de helgule et nytt mål. Stillingen sto 3–1.

Men bare få minutter etter viste gjestene at de ikke var ferdig med å skåre mål.

Andrej Ilic banket inn reduseringen via tverrliggeren etter en corner.

Dette gjorde at spenningen var stor helt inn i de siste spilleminuttene.

Men to minutter på overtid punkterte toppskårer Pellegrino kampen og sørget for at hjemmelaget kunne feire tre poeng i serien med resultatet 4–2.