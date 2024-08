Det ble en vindfull seanse for de oppmøtte på Aspmyra stadion lørdag ettermiddag. Bodø/Glimt tok imot Sarpsborg 08.

Kjetil Knutsen var svært fornøyd med resultatet etter kampen.

– Det var kjekt, det å skåre seks mål og holde null og levere en god fotballkamp med mye fint angrepsspill er artig å se, sa Glimt-treneren til TV 2 etter kampslutt.

På onsdag skal Glimt igjen ut i Europa. Denne gangen møter de Røde Stjerne på hjemmebane i Beograd, etter 2-1-seier på Aspmyra forrige tirsdag.

– Det blir en helt annen fotballkamp, med forhåpentligvis litt mindre vind, litt mer varme, og litt mer støy, sa en fornøyd Kjetil Knutsen.

Fokus på Beograd

– Alle kjenner på spenningen av at det nærmer seg noe virkelig stort. Sånn sett er timingen fin, og vi skal være veldig slagkraftige på onsdag, sa Jostein Gundersen til NRK etter kampen, og viste til oppgjøret mot Røde Stjerne som skal foregå i Beograd.

Midtstopperen forteller at laget prøver å ha fokus på en kamp av gangen.

– Vi er fullt klar over at det som gir oss slike kamper er gode prestasjoner i Eliteserien. Vi kjenner jo med en gang fløyta blåser at nå er det Røde Stjerne og Beograd som er i bakhodet. Vi gleder oss veldig.

Foto: Alexander Kjønsø Karlsen / NRK

– Hvordan blir det å komme til Beograd og spille i 30 grader og en helt annen atmosfære?

– Det blir jo selvfølgelig en påkjenning på mange måter, men vi er harde og har vist at vi er et godt fotballag som har troen på det vi driver med. Vi kommer til å prøve og spille Bodø/Glimt-fotball og ha det litt gøy der ute, avsluttet Gundersen, som ikke er spesielt nervøs for å spille fotball i varmen.

Målfest etter pause

Etter 18 spilleminutter kom første scoring. Glimts egen Jostein Gundersen gikk etter ballen med hodet først, etter et strålende slått hjørnespark fra lagkamerat Sondre Sørli.

Sarpsborg 08 hadde flere brukbare muligheter i etterkant av første mål, men ingenting som ga uttelling.

Ti minutter før pause økte hjemmelaget til 2–0. Andreas Helmersen satte ballen elegant i østlendingenes mål.

Knutsen startet andre omgang med å bytte ut Brunstad Fet med sin navnebror Sondre Auklend.

Indreløperen pådro seg et gult kort to minutter senere, etter å ha felt Daniel Job under en potensiell kontring for gjestene.

Auklend fortsatte å vise seg frem i andre omgang. Banker til fra 21 meter med et hardt skudd som går rett på sarpingenes keeper Carl-Johan Eriksson.

Foto: Mats Torbergsen / NTB

Det ble nye spillerbytter for hjemmelaget i 68. minutt. Angrepstrioen Mikkelsen, Helmersen og Sørli gikk ut, Määttä, Zinckernagel og Hauge kom inn.

Like etter kom kampens tredje mål. Brønnøyværingen Ulrik Saltnes løp seg fri og satte ballen i mål etter pasning fra Fredrik Bjørkan.

Målene lot ikke vente på seg – Jens Petter Hauge lobbet ballen over keeper og sikret med det 4–0 til Bodø/Glimt.

Kasper Høgh kastet seg med på målfesten. Dansken klinket Philip Zinckernagels innlegg i nettmaskene.

Høgh ga seg ikke med et mål i dagens kamp. Det tok bare fem minutter før dansken økte til 6–0.