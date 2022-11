For selv om det ble tap mot Ruud van Nilstelrooys PSV i Bodø, sikret Glimt den viktige tredjeplassen i Europaligaens gruppe A.

Men det måtte en hjelpende hånd fra London til, der Arsenal slo FC Zürich 1–0.

Som gruppetreer i Europaligaen er Bodø/Glimt kvalifisert for 16-delsfinalen i Serieligaen – altså ett steg ned på den europeiske turneringsstigen.

– Det var et ønske vi hadde om å kunne spille i Europa etter jul, så for oss er det helt perfekt. Da blir en lang oppkjøring litt kortere og noen morsomme kamper å se frem til, sier kaptein Patrick Berg til Viasat etter kampslutt.

Serieligaen er en turnering Kjetil Knutsens mannskap har gode minner fra. For et drøyt år siden ble Roma smadret 6–1 på Aspmyra i nettopp Serieligaen.

Der kan Glimt trekke lag som blant annet Fiorentina (Italia), Anderlecht (Belgia), Nice (Frankrike) og Basel (Sveits) – for å nevne noen.

– Vi må være ærlige på at vi ikke har vært dyktige nok til å avgjøre kamper som ligger og vipper. Og det handler kanskje om individuelle kvaliteter som topplagene har, der vi er mer avhengig av det kollektive, sier Glimt-trener Knutsen til Viasat.

– Men det er en fantastisk læring, og noe å ta med oss. Vi ønsker å være i Europa og det er ekstremt viktig for norsk fotball. Det er synd at Molde taper i kveld, for jo flere norske jo bedre, fortsatte han.

Uheldig selvmål

PSV-stjernene lot seg fascinere av nordlyset i Bodø onsdag, og torsdag kveld var det de som skinte klarest fra start i Bodø.

Allerede etter ett minutt skapte de kampens første halvsjanse, og da en liten indikasjon om hva som var i vente.

Glimt kjempet seg mer inn i kampen utover i første omgang, men etter en drøy halvtime ble det med ett stille på ellers så livlige Aspmyra stadion.

Nederlenderne tok ledelsen på det som må beskrives som et merkelig baklengsmål.

Glimt-målvakt Nikita Haikin kunne gjøre lite med det uheldige selvmålet fra Alfons Sampsted etter drøye halvtimen spilt. Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

Hodesterke Luuk de Jong raget høyest på en corner og stusser ballen mot bakerste stolpe.

Der headet PSVs Ki-Jana Hoever bort fra mål, men ballen traff bakhodet på Glimts Alfons Sampsted og gikk tilbake i bue over målvakt Nikita Haikin.

Gjestene kunne ikke annet enn å juble for seg selv over selvmålet, ettersom bortefansen ikke har lov til å komme inn på stadion i Bodø.

Det europeiske fotballforbundet (Uefa) har forbudt PSV å selge billetter til oppgjøret i Bodø, etter at det ble supporterbråk i bortemøtet med Arsenal sist torsdag i London.

Det hindret likevel ikke noen nederlandske tilreisende å klatre opp i et tre utenfor stadion for å få med seg noen glimt av kampen.

PSV-supporterne hadde ikke innpass på kveldens kamp på Aspmyra, men det var ikke noe forbud mot å klatre opp i et tre som sto utenfor stadion. Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

Foto: Sondre Skjelvik / NRK

Kontret i senk

Seks minutter etter pause jaktet Glimt en utligning.

Knutsen hadde sendt samtlige spillere opp på en corner. Men da den korte varianten endte opp i ballmist, hadde PSV-spillerne en flystripe tilsvarende Bodø lufthavn å boltre seg på.

Anwar El Ghazi fosset mot mål, og alene med keeper trillet han ballen til lagkamerat Johan Bakayoko, som enkelt satte inn 2–0.

Snaue kvarteret senere kunne Ola Solbakken redusert til 2–1 fra spiss vinkel, men ble stoppet av en nederlandsk benparade av Joel Drommel.

Glimt fortsatte å spille på høy risiko, men igjen ble det et farlig brudd på egen halvdel.

Denne gangen var det Noni Madueke som fikk en banehalvdel å løpe alene mot mål, men utrolig nok satte han avslutningen i klypene på Haikin.

Drøye to og et halvt minutt på overtid snurret Glimts innbytter Nino Zugelj karusell med gjestenes forsvar og satte inn 1-2 - men det ble litt for lite, og litt for sent.

Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

Støttet hetset Glimt-spiller fra tribunen

På onsdagens pressekonferanse før kampen fortalte en åpenhjertig Knutsen om hetsen som back Brice Wembangomo hadde mottatt i en lengre periode.

– Han opplever hets og mobbing på nett, og også det som kommer inn på hans telefon. Det er utrolig skuffende. Det kan vi ikke akseptere. Vi må stå opp for ham, sa en tydelig engasjert Knutsen.

Den oppfordringen hadde Glimt-fansen tatt på alvor før møtet med PSV, hvor hovedpersonen selv, Wembangomo, var skadet.

– Jeg pratet med Brice i går og han har fått ekstremt mange støtteerklæringer, og det har betydd mye for ham, sier Knutsen på spørsmål fra NRK.

Flere steder rundt om på stadion hadde supporterne hengt opp bannere til støtte for backen.

– Det er jeg utrolig glad for. Det skal understrekes at vi tåler kritikk og 95 prosent av de som støtter Glimt, støtter oss i motgang og medgang. Så er det en pekefinger til de som mister hodet i avgjørende øyeblikk og hvor brutalt det kan ramme.