Glimt kan tape millioner etter kontraktstabbe

Tirsdag bekrefter Galatasaray at senegaleseren har gått gjennom en medisinsk test hos klubben. Ifølge tyrkiske medier skal overgangssummen skal være på 7,5 millioner euro.

Da Glimt foran høstsesongen 2015 solgte Badou til den tyrkiske toppserieklubben Osmanlispor, glemte klubben å få med det meget viktige punktet om at de skulle ha prosenter ved et videresalg til en tredje klubb, skriver Avisa Nordland.

Klausulen om videresalg var en del av de første kontraktsutkastene, men var falt ut fra den endelige kontrakten som ble undertegnet. Da Bodø/Glimt oppdaget de dette tok de straks kontakt med Osmanlispor.

– Vi snakket fint til å begynne med. Jeg fikk beskjed om at problemstillingen skulle tas opp internt i Osmanlispors eget styre. Siden har vi ikke hørt fra den tyrkiske klubben hverken per mail, brev eller rekommanderte brev, sa tidligere Glimt-direktør Bjørn Tore Hansen til AN tidligere i sommer.

Krever pengene

Bodø/Glimt står derimot fast på at de har krav på sin del av overgangssummen mellom Osmanlispor og Galatasaray, til tross for tabben Hansen har innrømmet.

– Vi mener vi har et berettiget krav, og om overgangen blir reell så vil vi fremme det kravet. Slik vi ser det så tilfaller de pengene oss, sier daglig leder i Bodø/Glimt, Frode Thomassen til NRK.

Han vil ikke gå inn på hvor stor Glimts andel er, men etter det NRK kjenner til ligger en videresalgsklausul normalt på rundt ti prosent av salgssummen. Med en salgssum på 7,5 millioner euro tilsvarer det rundt 7 millioner norske kroner til Glimt.

– Ingen nåde

Idrettsjurist Gunnar-Martin Kjenner er ikke overbevist om at Bodø/Glimt har en sterk sak i møte med Osmanlispor.

– Det er nok ingen nåde der. Kontrakten gjelder sånn som den er inngått. Med mindre Bodø/Glimt er ført bak lyset, må de nok si farvel til disse pengene, sier Kjenner til NRK.