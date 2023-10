Gulljagende Viking spilte kun 1–1 borte mot Odd lørdag, og gjør at Glimt nå har en luke på tre poeng ned til siddisene når seks kamper gjenstår i Eliteserien.

– Vi er mye mer solid her enn det vi har vært på flere år. Vi leverer en kjempeprestasjon og jobber sammen som et lag, sa en fornøyd Ulrik Saltnes til TV 2 etter kampslutt.

Og han benyttet muligheten til å ironisere litt over at hele tre straffespark ble reddet under oppgjøret: To fra Bodø/Glimt og ett fra Molde.

– Det må øves på straffe tror jeg fra alle utpå banen her. Det var skralt nivå, men sikker god underholdning for de som så på, fortsatte han til kanalen.

Og det var nettopp gjestene som startet underholdningen på Aker stadion.

Etter fire minutter var det kun marginer som hindret gultrøyene å gå opp i ledelsen.

Først fyrte Tobias Gulliksen av distanse, men ble stoppet av Molde-målvakt Oliver Petersen.

Returen havnet i bena på Fredrik André Bjørkan, men Glimt-back fikk ikke stokket bena skikkelig under avslutningen.

To mål på fire minutter

Etter 26 minutter skulle derimot gjestene fra Bodø få hull på den berømte byllen.

En corner fra Patrick Berg landet etter hvert i bena til Saltnes, som fra kloss hold banket ballen opp i nettaket.

– Jeg tror vi har litt mer å by på med ballen, men alt i alt en OK prestasjon, sa Saltnes til TV 2 i pausen.

Men da våknet Molde umiddelbart fra dvalen. Kristian Eriksen kunne stanget inn utligningen kun to minutter senere, men ballen gikk like utenfor mål.

Markus Grødem jubler etter å ha utlignet med hodet til 1-1 mot Glimt. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

Fjorårets soleklare seriemester fortsatte jakten på utligning, og skulle få lønn for strevet umiddelbart.

Etter halvtimen spilt stanget Magnus Grødem inn utligningen. Kristoffer Haugen slo presist inn foran Glimt-målet, og der vant Grødem duellen i boksen.

To mål på fire minutter gjorde at lagene igjen var like langt.

– Pissmål på corner

To minutter før pause fikk Glimt en ny corner, og igjen skulle det gi uttelling.

Berg slo corneren inn i boksen og Saltnes møtte ballen på første stolpe. Avslutningen gikk via en uheldig Emil Breivik og forbi egen keeper. Glimt gikk opp i ledelsen 2–1

– Vi slipper inn to pissmål på corner. Det er for dårlig, sa målscorer Grødem til TV 2 i det lagene var på vei inn i garderoben i pausen.

Moldes Kristian Eriksen skjærer grimaser i en duell med Glimt-målvakt Nikita Haikin. Foto: NTB

Og vondt skulle bli til verre for Molde etter pause.

Ballen ble spilt opp til Faris Pemi Moumbagna, som brukte fysikken sin til å holde unna Bodøværingen Casper Øyvann i Molde-forsvaret.

Moumbagna fant Gulliksen på vingen, som fosset mot målet og avsluttet i lengste til 3–1.

3 x straffebom og tumulter

Etter 55 minutter skulle håpet om tre poeng igjen ble tent i rosenes by.

Eikrem gikk i bakken i feltet etter en duell med Saltnes, og dommeren pekte på straffemerket.

Midtstopper Breivik, som scoret et uheldig selvmål på 2-1-scoringen, gikk frem.

Straffesparket var godt plassert lavt ved stolperoten, men manglet kraft. Glimt-målvakt Nikita Haikin gikk riktig vei og stoppet straffesparket.

Etter 76 minutter pekte dommeren igjen på straffemerket, men denne gangen i Moldes boks.

Albert Grønbæk ble lagt i bakken av Øyvann, og dansken gikk selv frem til ballen.

Straffesparket var ikke veldig godt plassert, og Moldes sisteskanse reddet avslutningen.

Etter at Berg saboterte en overgangsmulighet like etter straffebommen, kokte det over på Aker stadion.

Det endte med gule kort til både Kristoffer Haugen (Molde) og Brede Moe (Glimt), i det kamphanene hadde roet seg.

Mot slutten av kampen ble det ampert mellom Glimt- og Molde-spillerne. Det endte med et par gule kort til hver av aktørene. Foto: NTB

Seks minutter før full tid pekte dommer igjen på straffemerket, denne gagen for en hands på Øyvann i Molde-feltet.

Moumbagna gikk frem, men heller ikke hans straffespark var særlig bra. Molde-målvakt Petersen var raskt nede og reddet sitt andre straffespark for kvelden.

Flere mål - eller straffespark - ble det ikke på Aker stadion, hvor Glimt stakk av med alle poengene.

Luken opp til 1.-plassen er nå på 11 poeng for Molde, som for alvor er hektet av i gullkampen.