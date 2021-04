Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Vi har lagt om hele produksjonen på grunn av dette, sier Marit Moum Aune.

Hun er regissør for TV-serien «Made in Oslo». De startet opptakene i november, men da Norge strammet inn på innreisereglene ble produksjonen lammet.

Pia Tjelta skal ha den kvinnelige hovedrollen i serien. Hun skulle etter planen spille mot danske Jakob Cedergren, som foreløpig ikke har sluppet inn i Norge.

De har vært nødt til å spille inn alle scenene som ikke involverer Cedergren mens de venter. Og i går kom nyheten de har ventet på.

Jakob Cedergren slapp ikke inn i Norge. Foto: Ida Bing / NRK

Regjeringen åpner for mer utenlandsk arbeidskraft.

– De som har et strengt nødvendig behov for personer for å holde virksomheten i gang, kan nå søke om å få inn arbeidskraft, sier næringsminister Iselin Nybø (V) til NRK.

– Nå haster det

Nå kan det altså se ut til at den danske skuespilleren kan få komme inn i Norge. Men det haster.

– Dersom han får innpass, må han sitte i karantene i opp mot ti dager. Både Jakob og Pia har nye prosjekter de skal i gang med i mai. Dersom det ikke løser seg nå, risikerer vi at hele prosjektet blir satt på vent i måneder eller kanskje til neste år, sier regissøren.

Frem til nå har kun utlendinger som er bosatt i Norge fått anledning til å reise inn i landet, med noen unntak. Det har vært mulig å søke om innreise, dersom personen gjør et «arbeid som er strengt nødvendig for å opprettholde aktiviteten i norske virksomheter».

Virke har etterlyst lettelser

Åse Kringstad er leder i Virke Produsentforeningen. De har kjempet en hard kamp for å få gjennomslag for å lette på innreiseforbudet.

HÅPER DET LØSER SEG: Åse Kringstad, leder i Virke Produsentforeningen, er glad for at regjeringen nå åpner opp for flere utenlandske arbeidere. Hun håper situasjonen nå kan løse seg for TV- og filmproduksjonene i Norge som er avhengige av hjelp fra utlandet. Foto: Virke Produsentforeningen

– I vår bransje er det ikke snakk om mange personer som skal reise inn. De skal også inn i prosjekter med strenge smittetiltak, så det er absolutt ikke snakk om et frislipp, sier hun.

Et annet prosjekt som ble rammet av innreiseforbudet var storfilmen «Kampen om Narvik».

Prosjektet har en prislapp på 65 millioner kroner. Folket bak filmen har jobbet med den i sju år, før de endelig kunne starte innspillingen i mars i fjor.

Sju dager senere stengte Norge ned på grunn av pandemien. Det har gitt prosjektet flere store utfordringer. Blant annet har de vært nødt til å skrive om starten på filmen.

Innspillingen har også blitt satt på vent fordi en fransk skuespiller ikke fikk komme inn i Norge. I tillegg prøvde de å få en engelsk våpenekspert til landet.

– Vi har løst alle utfordringer knyttet til innreiseforbudet og ser fremover, sier produsent i Nordisk Film, som produserer «Kampen om Narvik», Live Bonnevie.

Live Bonnevie, produsent i Nordisk film. Foto: Cappelen Damm

I tillegg til «Kampen om Narvik» og «Made in Oslo» er et annet større TV-prosjekt rammet av innreiseforbudet nå.

– Så har vi en del prosjekter som kommer litt lenger ned i løypa, sier Kringstad.

Det gjelder blant annet NRKs produksjon av TV-serien basert på Jon Michelets populære bokserie, «En sjøens helt». En av de dyreste NRK-produksjonene noensinne.

Kringstad er imponert over produksjonene

Åse Kringstad i Virke Produsentforeningen er imponert over at TV- og filmproduksjonene har klart å holde hodet over vannet i det dramatiske året vi har vært gjennom.

– Jeg vet at bransjen er presset langt ut på kanten av stupet. Situasjonen vi har vært i har kostet enormt, både penger og krefter, sier Kringstad.

– At det har gått så bra om det har gjort hittil, skal produsentene ha all ære for. Men de fleste har vrengt lommen.

STRENGE TILTAK: Regissør Marit Moum Aune sier at de har strenge retningslinjer i produksjonen av «Made in Oslo». Skuespiller Jakob Cedergren har han sittet i karantene i Danmark og er testet der. Dersom han nå får komme til Norge, blir han testet hver dag på sett. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Marit Moum Aune mener det er synd dersom pandemien tar livet av mindre aktører i norsk TV- og filmbransje.

– Vi er i en gullalder i Norge nå. Det produseres drama på internasjonalt nivå, det hadde vi ikke drømt om. Da er det fryktelig viktig at dette miljøet overlever.