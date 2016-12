Glatte veier gir store vogntogproblemer

Både Statens vegvesen, Vegtrafikksentralen og politiet har tirsdag meldt om vanskelige kjøreforhold og flere stengte veier i hele fylket. Grunnen er at flere vogntog har stått bom fast, sakset eller havnet utenfor veien.

– Det har vært en travel kveld, både i dag, i går og søndag, forteller trafikkoperatør Kristin Jullumstrø i Vegtrafikksentralen.

Tirsdag ettermiddag har E6 i Nordland har i perioder vært helt eller delvis stengt. Flere steder har ett felt vært åpnet for passering.

Stengt flere steder

Rundt klokken 20.15 ble E6 i Saltdalen ved Russånes mellom Storjord og Røkland stengt da flere vogntog sperrer veien. E6 ved Bolna sør for Saltfjellet ble også stengt igjen. Det skjedde etter at den først ble åpnet da et vogntog hadde kjørt av veien.

En semitrailer hadde ved 19-tiden kjørt av veien i Vestbygda i Lødingen, like før Offersøy.

Væromslag

Tirsdag ettermiddag sto hele seks vogntog fast på E6 sør for Mosjøen. To vogntog sto fast i Busteneslia, og et vogntog sakset og sperret veien i bakken opp fra Mørsvikbotn på E6 i Sørfold.

Årsaken til det glatte føret er væromslaget som har kommet i løpet av de siste dagene.

– Lite stabilt vær, og væromslag fra kaldvær til mildvær har gitt glatte veier og vanskelige kjøreforhold. Strømannskapet kan ikke være overalt, så her gjelder det å være obs på mildværet og kjøre forsiktig, oppfordrer Jullumstrø.

Ingen personskader

Bergingsmannskaper, brøytebil og strøbil har bistått der uhellene har vært ute.

Men selv med flere utforkjøringer har ingen av politiregionene så langt fått melding om personskader. Operasjonsleder Fredd Leirvik på Helgeland kan fortelle om tre timer med mange meldinger om både elgpåkjørsler og utforkjøringer.

I likhet med Jullumstrø ber også de trafikantene være ekstra oppmerksom på det glatte føret.

– Nordlendinger er stort sett flinke til å kjøre på dårlig føre, men når det blir slikt dårlig vær som det er nå er det viktig å kjøre etter forholdene, sier operasjonsleder Frode Strende ved Midtre Hålogaland politidistrikt.