Glatt veibane

På E6 er det fare for glatte partier mellom Skamdal og Urdlandet sør for Mo i Rana, ifølge Statens vegvesen, som er i området for å strø. Også på E10 i Narvik er det stedvis glatt over Herjangsfjellet. Vær forberedt på at det også kan være glatt på de mindre veiene i fylket.