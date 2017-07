Glad for nyferge

Den nye plug in hybridferga som i dag startet å gå mellom Forvik og Tjøtta er moderne med mye teknologi. Ifølge driftsjefen har ferga plass til 60 personbiler, noe som er en økning fra tidligere. Torghatten trafikkselskap er glad for å endelig ha den nye ferga på plass og i drift. – Vi kan både gå på biodiesel, strøm og ha vanlige dieselsgeneratorer. Det er ikke bare miljøet som tjener på dette. Det gir også mer sikker drift. Får ferga et stopp, har vi motorkraft gjennom batteriet på et øyeblikk, sier TTS-direktør Stein Andre Herigstad-Olsen.