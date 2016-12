Gjør undersøkelser

Salten-politiet gjør undersøkelser på stedet, hvor det har vært en scooterulykke i kveld. Operasjonsleder Remi Johansen forteller til NRK at det er snakk om to voksne mennesker, en mann og en dame. Mannen er i 40-årene. – Det er ikke snakk om en kollisjon, men det er for tidlig å si hva som har skjedd, sier Johansen. De to satt sammen på scooteren. Personene var ved bevissthet da de ble hentet med Sea King-redningshelikopter.