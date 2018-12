Gjentok samme budskap 17 ganger på ti minutter

At regjeringen har åpnet døren for å flytte ansvaret for Altinn fra Brønnøysundregistrene over til Difi, har fått alarmklokkene til å ringe i Brønnøysund, og oppfatningen er at mange arbeidsplasser i Brønnøysund står i fare.

Men næringsminister Torbjørn Røe Isaksen gjør alt han kan for å berolige alle de urolige.

Dette er saken: Ekspandér faktaboks Det er Brønnøysundregistrene som forvalter Altinn i dag.

Men næringsministeren Torbjørn Røe Isaksen har åpnet for å flytte ansvaret for Altinn inn under Difi, direktoratet for forvaltning og IKT.

Ministeren vurderer dette for å få til et bedre samarbeid mellom Difi og Altinn.

Ministeren presiserer imidlertid at det fortsatt er et alternativ at organiseringen av Altinn fortsetter som i dag.

Altinn omfatter rundt 100 registermedarbeidere i Brønnøysund, Oslo og Narvik. Men flere arbeidsplasser i Brønnøysundregistrene er indirekte knyttet til Altinn.

Både lokalt og på politisk nivå frykter man konsekvensene av at Brønnøysundregistrene mister det overordnede ansvaret for Altinn.

Frykten består blant annet i at arbeidsplasser vil bli overført til Oslo på lengre sikt.

Altinn er en nasjonal plattform for dialog mellom 51 offentlige etater og aktører fra næringsliv og privatpersoner. Viktige tjenester er forenkling for næringslivet og digitale skjema for skatt, flytting eller registrering av nytt selskap.

– Altinn skal ligge i Brønnøysund, gjentok han 17 ganger i løpet av et 10 minutters intervju med NRK i dag.

– Altinn skal ligge i Brønnøysund, punktum

Ministeren gjentok budskapet og forsøkte å på alle mulige måter og understreke hvor utenkelig det er å flytte Altinn og arbeidsplasser ut av Brønnøysund i et intervju med NRK.

– Dette er ikke en diskusjon om å flytte Altinn vekk.

– Det er feil at regjeringen ønsker å flytte arbeidsplasser vekk fra Brønnøysund.

– Det vil være veldig dumt å forsøke å flytte Altinn til et annet sted i landet.

– Jeg sier det helt klart og utvetydig. Altinn skal ligge i Brønnøysund, punktum. Jeg vet ikke hvor mye tydeligere jeg kan si det.

Fakta om Altinn Ekspandér faktaboks Altinn er en internettportal for digital dialog mellom næringslivet, privatpersoner og offentlige etater. Per november 2018 er det 51 statlige etater som inngår i Altinn-samarbeidet og som bruker denne tekniske plattformen for å lage digitale tjenester.

I tillegg bruker de fleste kommuner og fylkeskommuner Altinn via KS sin løsning for digital post.

Altinn blir benyttet mest av næringslivet, men også privatpersoner benytter denne portalen for å levere skattemeldingen og andre skjemaer digitalt.

I 2002 gikk Skatteetaten, Statistisk sentralbyrå og Brønnøysundregistrene sammen for å lage en internettportal for offentlig innrapportering.

Bakgrunnen for dette var at undersøkelser viste at norske bedrifter brukte mer enn 7300 årsverk på rapportering til statlige myndigheter. Som et tiltak for å minske den offentlige rapporteringsbyrden, er overgang til elektronisk rapportering et satsningsområde innen offentlig nærings- og IKT-politikk.

Portalen ble lansert 4. desember 2003 med navnet Altinn. Altinn-prosjektet fikk opprinnelig navnet sitt fra begrepet «alternativ innrapportering». Kilde: Wikipedia

Frykter konsekvenser uansett

Altinn omfatter rundt 100 registermedarbeidere, først om fremst i Brønnøysund, men også i Oslo og Narvik. Men flere arbeidsplasser i Brønnøysundregistrene er indirekte knyttet til Altinn.

Altinn blir omtalt som en suksess av mange, også av ministeren. Men uansett hvor hardt Røe Isaksen prøver, forsvinner ikke bekymringen.

Altinn omfatter rundt 100 registermedarbeidere, først om fremst i Brønnøysund, men også i Oslo og Narvik. Men flere arbeidsplasser i Brønnøysundregistrene er indirekte knyttet til Altinn.

Altinn blir omtalt som en suksess av mange, også av ministeren. Men uansett hvor hardt Røe Isaksen prøver, forsvinner ikke bekymringen.

Frykten i Brønnøysund er nemlig at registrene skal miste kontrollen over Altinn og at det vil bli redusert aktivitet hos registrene.

Lars Peder Brekk er direktør for Brønnøysundregistrene. Foto: Reidar Gregersen / NRK

Og konsekvensen av å miste ansvaret for Altinn, kan bli stor, mener man i Brønnøysund.

– Vi frykter at dette vil ha konsekvenser for arbeidsplassene uansett, uten at jeg vil kommentere intervjuet til Røe Isaksen, sier Lars Peder Brekk, som er direktør for Brønnøysundregistrene.

Han fortsetter:

– Aktivitetene i Altinn er integrert i andre arbeidsplasser i Brønnøysundregistrene, og hvis ansvaret for Altinn flyttes over til en annen etat, vil vi ha null mulighet til å kontrollere videre utvikling av Altinn, slik vi gjør i dag.

Heller ikke Bjørnar Skjæran i Nordland Ap blir beroliget av ministeren.

– Vi er bekymret for de langsiktige konsekvensene hvis man endrer rollefordeling, med den følge at Brønnøysundregistrene ikke lenger har det overordnede ansvaret for Altinn, sier han.

Kjetil Mathisen, som er tillitsvalgt ved registrene, lar seg helle ikke overbevise.

– Jeg blir ikke beroliget av ministerens garantier. En flytting av ansvaret vekk fra Brønnøysund, risikerer å bli en form for sniksentralisering.

– Vi har et distriktskontor i Oslo allerede, og det vil være en kort vei å utvide det kontoret. Og som ved en skjebnens ironi, er kontoret vårt i Oslo lokalisert i samme lokale som Difi. Overgangen til å utvide det kontoret, er svært kort.

Mathisen tror Røe Isaksens garanti er kortvarig, og mener det eneste regjeringen kan gjøre for å få ro om saken, er å garantere for at forvaltningsansvaret for Altinn fortsatt ligger hos Brønnøysundregistrene.

Difi vil ikke uttale seg om en sak som er under behandling, og henviser til kommunal og moderniseringsdepartementet, som igjen altså viser til næringsdepartementet.