Johanna Martinsen Brygfjeld (28) fra Korgen er influenser og aktiv på TikTok.

I sosiale medier florerer det av videoer med emneknagger som #girldinner og #girlmath.

Trenden tar utgangspunkt i å gjøre narr av måten unge kvinner og jenter regner matte på eller hva de spiser til middag.

– Hvis noe koster 500 kroner også er den på 50 prosent, så har man tjent 250 kroner, sier influenseren.

Selv om sannheten er at man har brukt 250 kroner.

Brygfjeld forklarer det som en måte å finne fellesskap rundt noe gjenkjennbart, men også som en måte å ta eierskap til humor laget på bekostning av jenter.

Johanna er opprinnelig fra Korgen i nordlandskommunen Hemnes, men har bodd i Oslo i nesten ti år.

Handler ikke om at jenter er dumme

– Jeg synes sånne Girl-trender er ganske artige, fordi det er gøy at kvinner kan tulle med seg selv på den måten, sier Brygfjeld.

«Girl dinner» er også en trend på TikTok. Sangen til videoene er brukt nesten én milliard ganger. Denne tar for seg jenters tendens til å sette sammen et måltid av flere forskjellige småretter.

Eksempelvis en bolle med frokostblanding, en ostetallerken og pasta fra dagen før.

Da Brygfjeld gikk på videregående hadde hun ikke særlig god økonomi. Da måtte hun tenke annerledes rundt hva en middag var.

Johanna Martinsen Brygfjeld har gjort matten: neglene skal vare i 30 dager, og da har hun ikke brukt mer en 23 kroner dagen på disse. Foto: Johanna Martinsen Brygfjeld

– Da gikk det ofte i ris og gastromat, sier Brygfjeld.

Ris og gastromat er noe hun fremdeles kan kose meg med, men da passer hun alltid på få i seg nok næring ved andre måltider.

Trender kan derimot tas ut av kontekst, og humoren kan bli misforstått.

– Det var det trenden #girldinner startet med, men så har det utviklet seg i noen kretser til å handle om slanking og det liker jeg ikke, sier Brygfjeld.

Det samme gjelder at folk kan tro at jenter er dumme, og ikke kan regne.

– Jeg tror ingen jenter eller damer mener at «girl math» er riktig matte, sier hun.

Hun tror at når kvinnene selv tar del i trenden, er de innforstått med humoren.

– Jeg foretrekker når folk gjør narr av seg selv på sine premisser, sier Brygfjeld.

– All type generalisering kan gi negative effekter

Ann-Torill Tørrisplass er sosiolog og har studert norske jenter sitt forhold til feminisme.

Ann- Torill Tørrisplass er førsteamanuensis i sosialt arbeid på fakultet for samfunnsvitenskap på Nord Universitet. Foto: NORD Universitet

Hun tror denne trenden kan være en ny måte jenter deltar i feministbevegelsen på, og at det kan skape et sterkere samhold.

– At jentene sier; vi er kommet så langt i frigjøringen at vi kan gjøre narr av oss selv, uten at det har noen betydning, sier Tørrisplass.

Det man er redd for er en form for tilbakeslag i kvinnesynet til folk.

– All type generalisering kan gi negative effekter, sier Tørrisplass.

Også denne trenden er en form for generalisering, men de som har eierskap til den lager innhold med bakgrunn i humor.

Likevel er ikke Tørrisplass særlig bekymret for at en slik trend skal bety for mye.

– Det er andre ting som bekymrer meg mer, sier hun.

– Må skape oppmerksomhet

Arne Krokan jobber akkurat nå med det digitale skiftet. Foto: NTNU

Arne Krokan er professor på Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU.

Han sier at det av å til er tilfeldigheter som gjør at noe går viralt eller ikke. Men ofte handler det om hva folk liker.

– Det må være noe som skaper oppmerksomhet, fenger interesse hos mottakeren på en måte som gjør at de ønsker å dele det videre.

De som styrer dette er personers som har mange kontakter.

– Typiske eksempler på det er influensere, sier Krokan.

Disse influenserne blir superspredere, som gjør at ideer spres veldig raskt.

Krokan forklarer at trender på sosiale medier engasjerer fordi folk kan relatere seg til det.

Trender endrer bygdesamfunn

Johanna Martinsen Brygfjeld tror at trender som dette på sosiale medier er med på å spre ny kunnskap og ideer i bygder som Korgen, der hun er fra.

Johanna Martinsen Brygfjeld deltar i pride-tog sammen med søstera Åshild Edvarda Martinsen Brygfjeld i Korgen. Foto: Johanna Martinsen Brygfjeld

– I Oslo kan du finne flere mennesker med like meninger som deg, mens i Korgen er det færre folk så da må du omringe deg med mennesker fra alle ståsted.

Brygfjeld syntes det er noe fint med begge deler.

Da hun vokste opp kalte hun ikke seg selv for feminist, men i dag gjør hun det.

Hun er stolt av hjemplassen og mener det har vært en framgang i lokalmiljøet.

– Nå føler jeg at ordet feminist begynner å bli litt mer husvarmt i Korgen, sier Brygfjeld.