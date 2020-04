Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

I Rana har kommunelegen blitt nedringt av fortvilte hytteeiere.

Store snømengder den siste tiden fører nå til at flere hytteeiere frykter at hytta skal kollapse.

Årsaken er at nye Covid-19-forskriften sørger for at de som velger å reise til utlandet automatisk ilegges 14 dagers karantene etter returen.

Men i dag kommer Helse- og omsorgsdepartementet med gode nyheter for fortvilte hytteeiere. De forandrer forskriften slik at hytteeierene kan unngå karanteneplikten.

– På samme måte som hytteeiere i Norge, kan også nordmenn som har hytte i Sverige eller Finland ha behov for å utføre strengt nødvendig vedlikehold. Vi gjør dette nå for at de som må fjerne snø fra hyttetakene sine skal kunne gjøre det, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

– Ingen stor smitterisiko

Kommuneoverlege Frode Berg i Rana tror det er mange ranværinger som nå trekker en lettelsens sukk.

– Det er mange i Rana som har vært opptatt av dette. Jeg har fått mange spørsmål og mange har ringt inn til vår korona-telefon, sier han.

Men Berg har ikke kunnet hjelpe, fordi han ikke har kunnet gi dispensasjon fra en nasjonal forskrift. Men nå trenger han heller ikke det. Og det synes han er bra.

– At en hytteeier reiser til Sverige for å berge hytta si, det utgjør ikke noen stor smitterisiko for Rana-samfunnet.

Ikke fritt frem

Men det blir ikke fritt frem for hytteeierne.

– Jeg understreker at det ikke er lov å oppsøke butikker eller kjøpesentre mens man er i Sverige eller Finland, og det er heller ikke lov å overnatte, sier Høie.