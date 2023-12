Gir tommel opp til finansiering av ny Bodø-flyplass

Det europeiske EØS-tilsynet (ESA) godkjenner finansieringen av bygging og omplassering av Bodø lufthavn.

Det skriver tilsynet i en pressemelding.

«EØS-tilsynet ESA har i dag gitt grønt lys til at omplassering av Bodø lufthavn kan finansieres med støtte fra den norske stat og Bodø kommune, og at finansieringen er i tråd med statsstøtteregler for EØS-området.»

Samlet kostnadsramme for prosjektet er estimert til 7,56 milliarder kroner, hvorav støtte til Avinor utgjør 5,06 milliarder kroner.

ESA skriver videre at flyttingen av flyplassen vil gi mulighet for utvikling av tomten hvor flyplassen ligger i dag.

Her er det planlagt en helt ny bydel.

«Videre vil dette vil også bidra til regional utvikling», skriver ESA videre.