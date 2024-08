Gir studentene gratis buss under fadderuka

Studentene i hele Nordland får gratis buss under fadderuka fra 11. til 25. august.

Det opplyser Nordland fylkeskommune på egne hjemmesider.

Fylkeskommunen håper tilbudet skal gjøre inngangen til studiene enklere for studentene.

– Fadderuka er en viktig tid for nye studenter til å bli kjent med hverandre, etablere nye sosiale nettverk, men ikke minst bli kjent området.

Det sier fylkesråd for utdanning og kompetanse, sier Joakim Sennesvik.

For å benytte seg av det gratis busstilbudet under fadderuka, må studentene vise gyldig legitimasjon. Dette inkluderer et studentbevis utstedt av universitetet eller et digitalt studentbevis gjennom app som må vise gyldig dato.

Avisa Nordland omtalte tilbudet først.