Gir seg i bystyret: – Ser inga anna moglegheit

Raudt-politikar Astri Dankertsen gir seg i bystyret til Bodø kommune, skriv Avisa Nordland.

Dankertsen blei valt som medlem av bystyret for Raudt etter kommunestyrevalet i 2019. Tidlegare denne månaden søkte ho om fritak frå bystyreverv og komiteverv ut perioden.

I søknaden om fritak forklarar ho at tida ikkje lenger strekk til:

– Har i lang tid strevd med å få til å kombinere bystyrearbeidet med jobb etter at jeg overtok en lederstilling på universitetet. Et av utfordringene er at jeg har mye overtid grunnet at jeg også leder et stort forskningsprosjekt, samt at jeg har personalansvar for 35 personer, inkludert en gruppe på Levanger.

– Har også uten hell prøvd å finne noen andre til å overta stillingen min, så ser derfor ingen annen mulighet enn å søke fritak ut perioden siden jeg ikke er i stand til å skjøtte mitt bystyreverv på en skikkelig måte, står det.

I ein SMS til avisa seier ho at det har vore utfordrande å sjonglere arbeidet.

Kommunelova seier at bystyret kan ha løyve til å frita ein folkevalt frå sine verv dersom den folkevalte ikkje kan ta vare på vervet sitt utan at det gir vesentleg ulempe for han eller ho.

I forkant av bystyret i Bodø kommune, 30. mars, lyder kommunedirektøren sitt forslag til innstilling slik, ifølge sakspapira:

– Astri Dankersten (R) innvilgast fritak frå sine verv som folkevalt i Bodø kommune ut valsperioden.