Gir penger til Nord-Norges eldste motorsykkel

Et viktig stykke av Sulitjelmas historie bevares når Nord-Norges eldste motorsykkel settes i stand. Kulturminnefondet gir et tilsagn på kroner 77.000 til arbeidet.

– Når denne motorsykkelen bevares, bevares også viktig historie, sier Simen Bjørgen, direktør for Kulturminnefondet.

Motorsykkelen det er snakk om er en FN 285 (FabriqueNational de Herstal) produsert i Belgia i 1910.

Da Arctic CircleClassic MotorcycleMuseum fikk vite i 2016 at Nord-Norges eldste motorsykkel skulle selges ut av landet, kjøpte de den. Nå er den tilgjengelig for alle gjennom museets utstilling i Rana i Nordland.

Kjøretøyet ble opprinnelig kjøpt inn av Sulitjelmaverket i 1910, før det strengt tatt fantes noe videre veier i regionen å kjøre på.

Årsaken til innkjøpet var at arbeiderne ved verket hadde stort behov for å raskt komme seg ned fra veiens ende og til kaianleggene i Fauske for å ta imot båtlaster.