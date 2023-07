Gir opp byggingen av elektrisk småfly

Det italienske selskapet Tecnam dropper byggingen av ni-seters elektriske småfly. Årsaken er ifølge Nordlys at batteriene ville få svært kort levetid. Det gjør at verdien på flyene ville falle raskt og ikke gjør det mulig med kommersielle flyvninger.

I 2021 gikk Widerøe i forhandlinger med Rolls-Royce og Tecnam for å kjøpe konseptet om et niseters fly. Avisa skriver videre at Widerøe er kjent med utfordringene.

– Det er selvsagt leit at dette konseptet viste seg å ikke være kommersielt levedyktig, sier kommunikasjonsrådgiver Lina Lindegaard Carlsen i Widerøe i en e-post til Nord24.no.

Det er datterselskapet Widerøe Zero som har jobbet med prosjektet. De jobber nå med å utvikle et helikopterfly med selskapet Eve.