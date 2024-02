Gir nesten 5 millionar kronar til prosjekt for helseteknologi i Nordland

Bodø kommune mottar i dag 4,9 millionar kronar til tre prosjekt for helseteknologi. Dei tre prosjekta gjeld journalløysingar (2,3 millionar), utprøving av felles informasjonsdelingsteneste i regi av Felles journalløft (1,6 millionar) og vidareføring av digital heimeoppfølging (1 mill.)

– Eg er veldig glad for at Bodø tar eit ansvar ut over eigen kommune for å få opp farten på bruk av gode elektroniske pasientjournalar, så vi får modernisert den delen av tenesta, seier helse- og omsorgsdepartementet, Ingvild Kjerkhol.

Eit av prosjekta er at Bodø kommune koordinerer 30 kommunar i Nordland, Troms og Finnmark om ein samla strategi for innkjøp av elektroniske pasientjournalar. Kjerkhol seier at dette prosjektet ikkje kjem til å gå ut over pasientsikkerheita.

Dette prosjektet meiner helseministaren er til stor inspirasjon for andre prosjekt i landet.