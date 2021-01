Marie har ikke lenger tilgang på hytta si: Krever at Fykantrappa gjenåpnes

Fykantrappa i Meløy kommune i Nordland har blitt Instagram-hit.

Nettsiden om trappa var en av de mest besøkte sidene om turmål på visitnorway.no i sommermånedene i 2019.

Men i forrige uke kom den nedslående nyheten om at Statkraft har stengt trappa for alltid.

Lokalbefolkningen nekter likevel å gi opp kampen. Nå får de Siv Mossleth (Sp) til å ta opp saken med næringsminister Iselin Nybø (V).

– Denne trappa er en kulturarv som vi er veldig stolt av i Glomfjord. Vi vil at Fykantrappa skal kunne vises fram, også i fremtiden, sier Hans Ove Horsberg Hagen, lokalpolitiker for Sp i Meløy.

Får ikke dra på hytta

Tirsdag sto en gjeng engasjerte mennesker nedenfor sin elskede trapp, som nå er stengt for all ferdsel.

Blant dem var Marie Nicolaisen fra Glomfjord, som nå ikke kommer seg opp på hytta.

Hans Ove Horsberg Hagen i Meløy Senterparti. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

– Det er bare utrolig trist. Det er en av våre ankomstveier til det fine Glomfjordfjellet, og på vinteren er også veien stengt, så da er det den eneste veien opp til hytta mi, sier hun.

Politiker Ove Horsberg Hagen anklager kraftaktøren for å løpe fra ansvaret.

– Vi stoler ikke helt på den vurderingen Statkraft har gjort og vi mener de løper fra samfunnsansvaret sitt.

Hagen ønsker derfor svar på om det skal være slik at en stor samfunnsaktør som Statkraft kan stenge en kulturhistorisk attraksjon som Fykantrappa er.

Marie Nicolaisen har mistet tilgangen til hytta si. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

Han tror at dersom Statkraft kan gjøre dette i Glomfjorden så kan alle som har en attraksjon de ikke vil skal ha så mye besøk gjøre det.

Stenge den og begrunne det i sikkerhet.

– Det er ikke allmennheten tjent med i Norge.

Ifølge han, er trappen er blitt vedlikeholdt frem til nå.

– Vi er av den oppfatning at dersom man bruker trappa så blir den bevart for framtiden. Hvis den ikke blir brukt så skjer det samme med denne trappa som det som skjedde med den flotte gondolen som er her. Den blir stengt og så står den der og ruster.

Gondolen som har vært stengt lenge ved Fykantrappa i Meløy. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

Spørsmålet fra Siv Mossleth Ekspandér faktaboks Skriftlig spørsmål til næringsministeren:

Befolkningen i Meløy mener at Statkraft må vedlikeholde og holde Fykantrappa i god stand. Har Statkraft og andre statlige selskap lignende anlegg i Norge som blir stengt, basert på at det ikke er vilje til å vedlikeholde og sikre kulturhistoriske anlegg for alminnelig ferdsel, og vil statsråden engasjere seg i denne saken for å sikre at Fykantrappa fortsatt vil være åpen for allmenheten, og gjennom det bidra til økt folkehelse, opplevelsesbasert turisme, bruk av naturen som verdiskaper, historisk bevissthet og identitet?

Fakta blir avgjørende

Kraftsjef i Statkraft, Fred Inge Kristensen, syns det er bra at denne saken blir prøvd hele veien. Helt til Stortinget.

Han er imidlertid ikke sikker på at det snur om på saken.

– Jeg tror rapportene som vi har fått, taler for seg selv. Det er ikke så lett å ta hensyn til alle ønsker i samfunnet. Det er fakta og den tekniske tilstanden på trappa som er avgjørende, sier han.

Fred Inge Kristensen, kraftsjef i Statkraft. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

Kristensen sier at det gikk et ras i 2015 og da ble det gjort en vurdering på tilstanden.

– Da ble det besluttet at den skulle repareres og fortsatt brukes. Etter dette har trappen blitt svært mye brukt og tilstanden er blitt forverret etterhvert.

– Kan man ikke bare bytte de dårlige boltene?

– Jo det kan man, men det er ikke boltene som er hovedproblemet her. Det er tilstanden på fjellet som gjør at det kan komme store ras og løse steiner. Det har vært gjort mange vurderinger, men det er spenningen i fjellet som gjør at du kan ikke vurdere når det kommer steiner, sier Kristensen

Han sammenligner det med Mannen eller lille-Mannen. Man kan ikke forutse når raset kommer.

– Vi ønsker å være føre var, vi vil ikke at det må en ulykke til før vi gjør tiltak.

Kristensen avviser på det sterkeste at Statkraft har sviktet lokalbefolkningen.

– Vi støtter mange gode initiativ i nærmiljøet i Glomfjorden, og vi syns det er bra at lokalbefolkningen står på for Fykantrappa.