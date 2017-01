Gir ikke opp å skyte ærfugl

I november i fjor sa et enstemmig kommunestyre i Alstahaug nei til å la et blåskjelloppdrett skyte fem ærfugl for å skremme fuglene bort fra anlegget. Ærfuglen er fredet, og politikerne sa nei til fellingen. Nå er vedtaket påklaget, og formannskapet skal behandle klagen 17. januar, skriver Helgelendingen.