Gir 600.000 til Reinebringen

I vår så det ut til at stibyggingen opp til Reinebringen i Lofoten skulle stoppe opp på grunn av pengemangel. Men i dag fikk Moskenes-ordfører Lillian Rasmussen melding om at Miljødirektoratet gir 600.000 til arbeidet, melder Lofotposten. Turister har blitt advart mot å gå opp fjellet av frykt for ulykker.