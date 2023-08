Gir 50 millioner til The Whale

Samfunnsløftet til Sparebank 1 Nord-Norge gir 50 millioner til prosjektet The Whale på Andenes.

Det bekrefter de på en pressekonferanse i Andøy nå nettopp.

Dette er den største bevilgningen de har gitt til et enkeltprosjekt noensinne.

The Whale har allerede fått 90 millioner kroner fra Andøy kommune og Andøyfondet for å realisere prosjektet.

The Whale er tiltenkt å være en spektakulær turistattraksjon med en totalramme på 455 millioner kroner. Egentlig var det meningen at bygget skulle stå ferdig i juni 2023, men manglende finansiering har satt en stopper for prosjektet.

Etter at kommunestyret i Andøy bevilget 60 millioner ekstra til prosjektet i juni, er det derimot ny optimisme rundt at staten kommer med penger slik at prosjektet kan realiseres.