Gikk amok på fly: – Kreves for over 100.000 kroner

Widerøe vil ha tilbake utleggene sine etter at de måtte snu og slippe en mann av i Bergen.

Hendelsen skjedde i februar i år.

Flyselskapet vil kreve tilbakebetalt ekstrautgiftene de hadde i forbindelse med hendelsen. Det innebærer avgifter for to ekstra landinger og takeoff, ekstra drivstoff, hotellopphold, mat og ombooking for passasjerer som mistet sine flyforbindelser videre, kansellerte avganger, ekstra mannskap som måtte erstatte det opprinnelige mannskapet, sier kommunikasjonssjef i Widerøe, Catharina Solli, til BA.

Flyet tok av fra Flesland på normal måte søndag 20. februar i år. Da flyet var omtrent over Molde oppstod en uønsket situasjon.

Allerede før flyet tok av fikk passasjeren beskjed om roe seg ned. Han skal da ha roet seg frem til flyet var oppe i lufta, men skal ha endret humør da han ikke fikk kjøpe mer alkohol.

55-åringen ble lagt i gulvet under basketak da han ikke roet seg. Mannen ble anmeldt og kreves nå for å være økonomisk ansvarlig for hendelsen.