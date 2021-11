Det er duket for et realt revansjeoppgjør i den evige stad i kveld. Hjemmelaget AS Roma og José Mourinho håper å bevise at 6-1-tapet i Bodø kun var et gedigent feilskjær.

Til Olympiastadion er det ventet opp mot 40.000 romere som vil se byens stolthet gjenreise æren.

Men det er ganske mange romere som håper på det motsatte. Nemlig at de gulkledde fra Norge nok en gang skal knuse Mourinhos menn.

NRK møtte en av dem – drosjesjåfør Gianluca.

– Jeg er veldig glad for det som skjedde i Bodø. Jeg har smilt i to uker, forteller han på klassisk italiensk-engelsk.

– Elsker Bodø/Glimt

Årsaken til Gianlucas store smil er selvfølgelig at han heier på Lazio – det andre storlaget i Roma-regionen.

– Det er bare et lag i Roma, og det er Lazio. Men jeg er også Bodø/Glimt-supporter nå.

Gianluca har tydeligvis også blitt glad i alt som har med Nord-Norge å gjøre.

På italiensk-engelsk fortsetter han:

– Jeg elsker supporterne, jeg elsker været og jeg elsker kvinnene, for de er veldig vakre.

I bilen til Gianluca henger mobiltelefonen med et bilde av José Mourinho som er manipulert til å holde opp seks fingre Foto: Ola Helness / NRK

Flere skader

Bodø/Glimt risikerer å være uten flere av sine nøkkelspillere i Roma. I helga gikk Fredrik Bjørkan av banen midtveis i første omgang mot Sandefjord med smerter i kneet. Samtidig er både Ulrik Saltnes (resten av sesongen) og Patrick Berg ute med kneskader.

– Jeg skal være med på å bidra med det jeg kan bidra med. Så skal jeg nyte kampen. Det er en helt ufattelig artig anledning.

Det sier Ulrik Saltnes når NRK møter han i Roma.

Ulrik Saltnes er ute med skade resten av sesongen. Til tross for skade er han på plass i Roma for å støtte lagkameratene sine. Foto: Ola Helness / NRK

– Hvor kjipt er det å ikke få spille?

– Det er helt grusomt, men det er et godt plaster på såret at man får være med laget så tett. Uansett er det sykt kult å få se en kamp som dette fra tribunen også.

– Hvor utslagsgivende tror du det blir at dere er plaget med skader?

– Det vil vise seg. Det kan godt hende at de som kommer inn spiller bedre enn dem som bruker å spille. Uansett har vi et veldig slagkraftig lag. Og folk er virkelig på et godt sted mentalt. Det er det viktigste, sier Saltnes.