Med musikk og strøm som advarsel skal et nytt halsbånd sørge for at geiter, sauer eller kyr holder seg innenfor beiteområdet sitt.

Men uten at noen fysiske gjerder faktisk er satt ned.

Den nye teknologien er virtuelle gjerder, og tilbys av aktører som «Nofence» og «Monil». Slike gjerder er blitt stadig mer populært, og systemet er grundig testet av Mattilsynet.

– Vi tegner opp et digitalt kart på mobilen som geitene følger. Når de nærmer seg grensa så spilles det av musikk fra halsbåndet deres. Da lærer de seg at de skal gå vekk. Hvis de passerer grensa så får de strømstøt.

Det forteller Sigvald Rist. Han er leder for Skotnes og omegn utmarkslag på Ballstad i Lofoten.

Utmarkslaget leide inn ti geiter fra Åland gård for å beite ned bjørkeskogen i området. Alle er utstyrt med et «Nofence»-halsbånd.

Hjemlengsel?

Med allerede første dagen gikk det galt. Geiteflokken var plutselig forsvunnet fra beiteområdet.

– De startet med å være der vi ønsket at de skulle være. Men i løpet av den første natta stakk de til fjells.

Her er geitene på plass i krattskogen Ballstad, og alt er bare fryd og gammen. Men gleden ble kortvarig.

Han håper de kommer tilbake snart sånn at de får kuttet vekk bjørkeskogen likevel. De har vært ute i tre dager. For hver dag kommer de litt nærmere det tiltenkte beiteområdet.

Han har flere teorier om hva som kan ha gjort at geitene har stukket fra sommerjobben.

En teori er at geitene rett og slett har hatt så stor hjemlengsel at de var villige til å ta et strømstøt for å komme seg ut.

– Vi er 30 kilometer unna hjemplassen deres. Så de har nok vært litt stresset, påpeker Rist.

Geitene kan også ha blitt jaget av en hund. Rist har en klar beskjed til hundeeiere i området.

– Hvis du har hund på deg så må du ha dem i bånd.

– Et sjansespill

Gründer bak «Nofence», Oscar Hovde, forteller at det kan være flere grunner til at dyr ikke holder seg innenfor det virtuelle gjerdet.

– Jeg har geiter selv. Her tror jeg også at hjemlengselen har spilt inn, sier Hovde.

Nofence-gründer Oscar Hovde Berntsen. Her viser han frem hvordan halsbåndene deres ser ut. Foto: Tore Ellingseter / NRK

Han mener det alltid er et spenningsmoment om geiter holder seg innenfor et beiteområdet eller stikker av.

– Det er et sjansespill. Plutselig har du en gærning i flokken, som bare finner ut at man skal løpe vekk.

Han mener at en av fordelene med «Nofence» er at dyrene har større mulighet til å komme seg unna et rovdyr, siden de fysiske gjerdene ikke er til hinder for dyrene.

– I tillegg får man et varsel på telefon så fort rovdyret er innenfor.

Bondelaget har troen

Bondelaget er godt kjent med den nye teknologien. I Nordland bondelag har de tro på at virtuelle gjerder er fremtida.

– Vi ser absolutt på dette som fremtiden for beitebruk. Systemet har vært her i noen år nå. Selv om det der noen utfordringer knyttet til dette, har vi tro på at dette blir veldig bra på sikt, sier leder i Nordland bondelag, Hanne Sofie Jenssen.

Leder i Nordland bondelag, Hanne Sofie Jenssen. Foto: Privat

Jenssen bruker ikke selv virtuelle gjerder, men ser at det blir stadig vanligere i landbruket.

– Det er en investering, som er betydelig høyere enn å sette opp fysiske gjerder, men så sparer det også folk for mye arbeid og vedlikehold. I tillegg er det et pluss at man kan flytte de etter hvor dyrene er, legger hun til.

– Hvilke svakheter har dette?

– Det er en fare for at rovdyrene kommer gjennom. Men den faren er like stor med fysiske gjerder. Det viktigste er at dette gjerdet ikke gir større fare for dyrene.