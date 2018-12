Geir fikk frontruta smadret av is på vei over den splitter nye brua

Det var ingen annen trafikk i nærheten da dette skjedd og han er overbevist om at isen må ha stammet fra broen, som er Norges nest lengste hengebru, og sto ferdig 9. desember.

– Jeg var på vei hjem fra jobb sent i går kveld. Da jeg var på vei opp brua kom det som lyn fra klar himmel. Det smalt noe helt vanvittig og frontruta gikk i tusen knas, sier han til NRK.

43-åringen forklarer at det antakelig er snakk om is eller snø som har løsnet fra bærevaierne på brua. Avisa Fremover omtalte saken først.

– Kunne fort ha gått liv

Josefsen sier at selv dashbordet ble trykt innover i bilen etter sammenstøtet. Han frykter at det kunne ha gått liv om klumpen hadde truffet høyere.

– Heldigvis traff det ganske langt ned på frontruta. Om isklumpen hadde truffet litt lenger opp ville den ha kommet inn i bilen. I verste fall kunne det fort ha gått liv, sier han.

Etter hendelsen kontaktet Josefsen vegtrafikksentralen og ga beskjed om hendelsen. Han frykter at det kan være direkte livsfarlig å kjøre over brua om dette skal være et problem over tid.

– Det er ikke helt heldig at det kanskje er utformet slik at det kan bygge seg opp mye snø som plutselig kan løsne og falle ned på veibanen.

Hålogalandsbrua er 1533 meter lang og er med det Norges nest lengste hengebru. Foto: Ole Dalen / NRK

Vegvesenet: – Dette skal ikke kunne skje

Hans Jack Arntzen prosjektleder for Hålogalandsbrua i Statens vegvesen sier at kablene i broen er utformet på en slik måte at det ikke skal legge seg snø og is på dem. Han sier det er vanskelig å gi noe godt svar på hva som er årsaken til at det likevel skjedde.

– Dette tar vi på det største alvor, det skal ikke være slik. Nå er det kanskje ikke ei isblokk, men mer sørpe. Men det er klart at når det kommer fra en slik høyde så får det alvorlige konsekvenser. Det skal egentlig ikke skje, men nå har det tydeligvis skjedd, sier han.

Klumpen traff i den nedre delen av frontruta. Geir Josefsen frykter det kunne ha gått galt om den traff høyere opp. Foto: Geir Josefsen

Kablene er kledd med plastfolie, slik at snø og is ikke skal feste seg. Nå varsler Arntzen at de vil se nærmere på situasjonen på nyåret, men at de nå har kontinuerlig oppsyn med broen for å unngå tilsvarende hendelser.

– Vi må gå grundig gjennom dette for å forsøke å finne ut om vi kan gjøre noe for å forhindre dette, sier han.