Flere skjulte farer i jula – kan i verste fall være dødelig for dyrene

Jula nærmer seg med stormskritt, og flere norske hjem har allerede blitt pyntet med det som hører høytiden til.

Men mye av den fine julepynten og den gode julematen kan være svært skadelig for husdyrene våre.

For å gi de firbeinte en trygg høytid, ber veterinærer dyreeiere være ekstra oppmerksom.

Åshild Roaldset er daglig leder i Dyrebeskyttelsen og utdannet veterinær.

Hun sier det er lett at dyrenes ve og vel fort blir glemt i julestresset.

Diffuse symptomer

– Man pynter og er i julestemning nå for tiden. Da kan det være lett å glemme at mye man pynter med kan være til skade for dyrene.

Flere populære juleplanter kan føre til stort ubehag for katter og hunder.

Symptomene er svært varierte og diffuse og kan variere fra lett slapphet til nyresvikt.

Mange mennesker er også lite begeistret når juleblomster havner i butikken:

– Mange glemmer nok også å sette plantene mer utilgjengelig for dyrene, sier Roaldset.

I tillegg peker hun på julepynt, gavepapir og julebånd som ting mange ikke tenker på kan skade dyrene.

– Man tar frem ting i hjemmet som man ikke har til vanlig.

Åshild Roaldset er daglig leder i Dyrebeskyttelsen. Hun håper folk passer ekstra på husdyrene i julen. Foto: Bjørne Østrem Djukastein / NRK

Nordmenn bruker over en halv milliard i året på å forsikre sine kjæledyr, og mange hundeeiere ender opp hos dyrlegen i løpet av julen.

– De fleste henvendelsene er fra bekymrede hundeeiere. Det er ikke få firbeinte venner som får behandling i juletiden, sier Torbjørn Brandeggen, kommunikasjonsrådgiver i Tryg Forsikring.

Brandeggen forteller at det er fet julemat eller julegodterier som ofte er synderen.

Skumlest med gavebånd

Linda Bakken Bøe er veterinær og deleier ved Dyrlegene Bodø. Hun sier til NRK at mange dyreeiere ikke tenker over hva som har skjedd når dyret deres blir forgiftet.

– Mange kontakter veterinær med syke kjæledyr med uklare symptomer. Man tenker kanskje ikke på at de kan ha spist på en blomst eller en uvant matvare, sier hun og legger til:

– Man kan ikke teste eller påvise de fleste av forgiftningene som er knyttet til høytiden. Ofte gjetter vi.

Dersom en katt får i seg gavebånd kan det påføre store smerter. Foto: Hannah Noste / NRK

Bøe forteller at det skumleste de ser i jula er dyr som har spist gavebånd.

– Det legger seg i tarmen og kan lage store og livstruende skader, påpeker hun.

Katter og hunder som har svelget gavebånd må ofte opereres.

Rosiner Rosiner kan føre til alvorlig forgiftning hos hunder. Alle inntak bør behandles som potensielt alvorlige. Laveste mengde rosiner som har gitt nyresvikt er 2,8 g/kg. Symptomer: oppkast er første kliniske tegn, vanligvis 2-24 timer etter inntak. Anoreksi, diaré (blodig), magesmerter, letargi de neste 12-24 timer. Utvikling til akutt nyresvikt med polydipsi, polyuri, dehydrering, oliguri eller anuri 24 timer til få dager etter inntak. Behandling: Brekkmiddel kan vurderes inntil 6 timer etter inntak. Engangsdose kull kan gis inntil 24 timer etter inntak. Væskebehandling i 48-72 timer etter inntak. Hos symptomatiske dyr monitorer nyreverdier minst hver 24. time i opptil 72 timer etter inntak. Kilde: felleskatalogen.no Sjokolade Hund/katt: Individuelle variasjoner. <15 mg/kg forventes ingen til lette symptomer. 20 mg/kg ga lett forgiftning. 40 mg/kg ga moderat til alvorlig forgiftning. 50-60 mg/kg ga alvorlig forgiftning. 80-300 mg/kg har gitt dødsfall. Symptomer: Oppkast, uro/hyperaktivitet, takypné er tidlige kliniske tegn. Diaré, polyuri, polydipsi, ataksi, skjelvinger, takykardi er vanlig. Ved alvorlig forgiftning hypertensjon, hypertermi, arytmier, kramper, koma. Pankreatitt kan forekomme 24-72 timer etter inntak. Symptomfrihet vanligvis innen 12-72 timer etter inntak. Behandling: Anbefalt ved inntak >20 mg/kg. Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Gjentatt kulldosering (hver 4-6. time i 24 timer) har god effekt. Kilde: felleskatalogen.no Julestjerne Kan gi lav akutt forgiftning. Hypersalivasjon, oppkast, endret bevissthetsnivå. Symptomene er vanligvis selvbegrensende. Behandling: Gi drikke. Kilde: felleskatalogen.no Lilje Hund: Lav akutt forgiftning. Forventes ingen til lette symptomer. Katt: Ethvert inntak (også pollen) er potensielt alvorlig. Symptomer katt: oppkast, hypersalivasjon, anoreksi, dehydrering, nyresvikt. Kramper, pankreatitt i sjeldne tilfeller. Behandling katt: behandling er anbefalt ved alle inntak. Tidlig og aggressiv behandling er viktig. Kilde: felleskatalogen.no Julekaktus Symptomer: Lette GI-symptomer (hypersalivasjon, oppkast, diaré, anoreksi). Ataksi er sett hos katt. Behandling: Gi drikke. Kilde: felleskatalogen.no Amaryllis Inntak av løken eller større mengder plantemateriale kan gi moderat til alvorlig forgiftning. Symptomer: Vanligvis symptomer innen 2 timer etter inntak. Lette GI-symptomer (hypersalivasjon, oppkast, diaré, anoreksi), letargi er vanlig. Symptomfrihet vanligvis innen 24 timer. Ved moderat til alvorlig forgiftning uro, svakhet, dyspné, hypotensjon, skjelvinger, kramper. Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert vurderes ved store inntak eller inntak av løken. Symptomatisk behandling. Ved indikasjon for antiemetika er maropitant førstevalget. Kilde: felleskatalogen.no

Rosiner og sjokolade er verstinger

Bøe har også mye erfaring med hunder som må ligge på overvåking på grunn av inntak av mat de ikke skal ha.

– Det er mat som ikke nødvendigvis er forbeholdt julen, men som øker i mengden rundt juletider, sier hun.

Veterinæren nevner blant annet sjokolade og rosiner. Inntak av dette kan påføre hunder alvorlige skader.

Veterinær Linda Bakken Bøe ber eiere ringe veterinær om de er usikker, og at mye løses ved en telefonsamtale. Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

Rosiner kan gi nyresvikt, og all inntak av rosiner skal behandles som potensielt alvorlige, ifølge felleskatalogen.

Alle produkter som inneholder kakaobønner kan potensielt forårsake forgiftning hos hunder. 140 gram sjokolade er nok til å ta livet av en hund på 25 kilo.

Er du usikker, ta kontakt

Bakken Bøe anbefaler alle som mistenker at dyret er forgiftet om å ringe vakttelefonen til en veterinær.

– Fortell når det skjedde og hvor mye det er snakk om. Tenk over hva dyret veier. Dette er til god hjelp for oss.

Er man usikker, anbefaler hun at folk ringer uansett.

– Mye kan avklares over telefon. Det er bedre å ta kontakt en gang for mye enn en gang for lite.

I tillegg oppfordrer hun til å ikke ha matvarer fremme på bordet, selv om det er jul.

– Og husk hvor fristende det er å pakke opp og smake på alle gavene i et ubevoktet øyeblikk. Du vet jo ikke hva du får, og mange ganger fører dette til en annerledes jul.

