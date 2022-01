Bodø/Glimt var virkelig i vinden i 2021.

6-1-seieren på hjemmebane mot Roma satt de helgule fra nord på kartet.

Men etter gullåret ser flere av spillerne ut i verden.

Erik Botheim skal blant annet selges til Russland.

Det vil si at Bodø/Glimt kan miste halv gull-laget.

Men nå er ny spillere på vei inn i Bodø/ Glimt.

Signerer midtbanespiller

Lørdag signerte laget Gaute Høberg Vetti som midtbanespiller.

– Det er fryktelig stort for meg. At en klubb som Glimt har lyst å signere meg er stort, sa Vetti etter at kontrakten var signert fredag ettermiddag.

Tidligere har Vetti spilt for Sarpsborg 08 Fotballforening. Nå blir Vetti Glimt-spiller frem til sommeren 2025.

Bodø/Glimt har tidligere skapt store profiler av relativt ukjente fotballspillere, men etter sesongavslutningen har flere av de beste spillerne på laget blitt solgt.

Nå må laget bygges opp igjen.

– Det er en spiller vi har fulgt over tid og som vi gleder oss veldig til å få på lag. Midtbanespiller med stort potensial. Han har vist at han har mange gode kvaliteter og vi tror han vil passe bra hos oss.

Det sier Frode Thomassen, daglig leder i Bodø/Glimt.

Har fulgt ham over tid

– I spillerlogistikken og overgangsvinduet leter vi alltid etter spillere som vil passe inn hos oss og har den rette karakteren og som passer inn i måten vi spiller på. Gaute har vært en sånn spiller som vi har fulgt over tid.

6. november 2018 ble han tatt ut i sin første landslagstropp for Norge U21 i kampen mot Tyrkia U21. 6. september 2019 fikk han sin første U21-landskamp for Norge mot Kypros.

Vetti ble plukket opp av Sarpsborg etter en imponerende sesong i Nest-Sotra i 2017. Nå skal han være med å bygge opp Glimt-laget igjen.

– Vi bygger sten på sten og vi er veldig glad for det Gaute er på lag hos oss, sier Thomassen.