Helstrup blir assistenttrener i Bodø/Glimt under Kjetil Knutsen, og har signert en fireårskontrakt.

Klokken 11.20 landet Helstrup i Bodø i et Widerøe-fly fra Tromsø.

I dag ble den nye assistenttreneren presentert under en pressekonferanse på Aspmyra.

– Det har vært intenst, men ting har gått fort og ryddig for seg. Jeg gleder meg bare for å komme i gang, sier Gaute Helstrup.

Han sier det har vært flere interessenter, men at han ikke følte det var rett.

Det var før Glimt kom på banen.

Fra hovedtrener til assistenttrener

Gaute Helstrup sier at Glimt har hevet listen i norsk fotball de siste årene.

– Det er artig å se at mange lag strekker seg etter dem. Det er et miljø som er spennende. Det er kanskje det beste fotballmiljøet i Norge, som jeg gleder meg til å være en del av, sier Helstrup.

– Fra hovedtrener til assistenttrener, er ikke det et steg ned for en mann med ambisjoner?

Gaute Helstrup sier at den siste tiden har vært intens. Foto: Gunnar Grindstein / NRK

– Jeg ser ikke på det sånn. Nå har jeg vært hovedtrener i klubber i mange år. Nå handler det først og fremst om å være del av et veldig godt team, jeg går til et team som allerede fungerer veldig godt.

– Er du blitt lovet jobben som hovedtrener?

– Nei, det er ikke noe sånt. Det er som jeg sier, det vi har snakket om, det er et godt team. Det er gode og store utfordringer fremfor oss og det er spennende å hoppe i det, svarte Helstrup under pressekonferansen.

Avkrefter at Knutsen er på vei bort

Han forklarer at han kjenner Kjetil Knutsen fra før av og at han er spent på å bli enda bedre kjent med han på et faglig nivå.

– Det er også en av grunnene til å komme hit, å være tett på og å jobbe med Kjetil.

Gaute Helstrup og Kjetil Knutsen kjenner hverandre fra før. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB

Håvard Sakariassen i Bodø/Glimt avkrefter også at hovedtrener Kjetil Knutsen er på vei bort.

– Det er ingenting som har endret seg for Kjetil i det hele tatt. Dette gjør vi fordi vi mener det er det beste for Bodø/Glimt og for å utvikle klubben. Kjetil er dønn til stede i Bodø/Glimt og Bodø/Glimt er det eneste fokuset.

Fikk spørsmål om kritikken

Gaute Helstrup fikk også spørsmål om all kritikken som har kommet fra Tromsø etter overgangen og om det hadde gjort inntrykk på ham.

– Jeg føler det ikke sånn og jeg føler jeg er flink til å gå framover. Det er rollen jeg har hatt og har i fotballen som er i søkelyset, og ikke nødvendigvis menneske og personen Gaute.

I bunn og grunn synes han det er bra at det er mye følelser rundt valget.

– Det gjør vel at vi kan åpne billettsalget til 16. mai-kampen ganske snart også.

Gaute Helstrup på plass på Aspmyra i Bodø. Foto: Bjarne Brandal / NRK

Daglig leder: – Utrolig stolte og glade

Daglig leder Frode Thomassen sier det har vært en rask prosess og at Helstrup var klubbens førstevalg.

– Det er en gledens dag.

Han sier at å få Gaute med på laget har vært en stor inspirasjon.

– Gaute har vært vårt førstevalg og det at vi har fått det til er vi utrolig stolte av og glad for, sier Thomassen.

Sportslig leder Håvard Sakariassen mener det er en god avgjørelse for fotballmiljøet å hente folk internt.

– Hva gjør det for norsk fotball at dere henter så mange internt fra Norge?

– Jeg tror at det gjør norsk fotball godt. Jeg tror, litt som Gaute, at det at vi har prestert godt over tid gjør at andre miljø blir inspirert av det. Jeg tror det er en bra ting for norsk fotball at noen går foran.

Begynte samtalene i romjulen

Han forklarer at han hadde noen samtaler med agenten til Gaute i slutten av romjulen.

– Vi tenkte og snakket om aktuelle kandidater og Gaute var en vi ønsket inn i det. I slutten av romjulen ønsket vi bare å sjekke ut hva mulighetene var fordi vi skulle gi gass til det nye året.

– Fra nyttårsaften har vi jobbet hardt og raskt for dette ønsket vi virkelig å få til. Vi er en klubb som jobber med utvikling og vil fremover.

Glimt-veteran Ulrik Saltnes hyller ansettelsen.

– Jeg er strålende fornøyd. Jeg kjenner Gaute litt fra før og vet han er en ufattelig dedikert fotballmann som jeg vet vil kunne bringe masse nytt og bra inn i Glimt. Jeg ønsker han velkommen, sier Saltnes til Bodø Nu.