Når tidene er mildt sagt usedvanlige, kan det gi en god følelse å gro noe av maten vi trenger til middagen selv.

Og gjerne noen vekster som monner litt på tallerkenen.

Gartner Tor Haugberg på Skogholt gartneri på Fauske har gode tips. Og den gode nyheten er at dette får du til, selv om plassen hjemme er liten.

1. Potet

Foto: Kari Mette Skreslet / NRK

– Hvorfor ikke dyrke dine egne poteter i potte? Haugberg går bort til en av hyllene med utstyr til hjemmedyrking, og trekker frem en stor potte.

– Denne potetpotta har dobbel bunn. Her kan du sette ned en potet, og så kan du ha den inne til det nærmer seg sommeren. Da setter du den ut på balkongen eller trappa.

Den doble bunnen gjør at potetene kan høstes fra potta utover sesongen, forklarer Haugberg.

– Man får faktisk flere poteter fra samme planten når man dyrker på denne måten, enn fra en plante som står ute på åkeren. Potetplanten er grei å få til, men pass på at den ikke tørker.

2. Løk

– Løk er også noe man kan dyrke i potte, plantekasser, verandakasse eller pallekarmer. Det finnes mange sorter setteløker. De kan drives frem inne, men for oss her nord er det kanskje litt tidlig ennå, med tanke på at de gjerne skal settes ut på balkongen etter hvert.

Det er litt ulikt hvordan løken vokser. Noen setteløker vokser litt som poteten, altså at en løk gir en klase med flere nye løker. Mens andre igjen bare vokser ut og blir stor.

Og med poteter og løk på gang, har vi mye god middagsmat i vente.

– Hva mer kan vi få til å dyrke i leiligheten vår?

3. Persille

Foto: Agnete Bjelland Tjøm / NRK

– Persille er perfekt å klippe opp og drysse over potetene. Persille må forkultiveres. Det vil si at man sår frøene og lar den spire, og gjerne prikler over i ei potte litt senere.

Hvis du for eksempel har sådd ti frø i ei potte, så tar du opp én og én av de små planene og gir dem litt bedre plass i en annen potte.

Mange krydderurter, som persille, basilikum mynte og annet, kan trives godt inne.

– Men de er avhengige av lys, så pass på at de står i nærheten av et vindu, råder Haugberg.

Ulike krydderplanter har ulik lengde på tiden de må forkultiveres, så sjekk nøye veiledningen bak på frøpakken.

4. Tomat

– Nå er tida for å så og forkultivere tomaten. Den kan stå inne i vinduskarmen hele sesongen.

Haugberg lar fingrene gli langs hylla med frøposer mens han forteller at det finnes et vell av tomatsorter å velge blant; jordbærtomater, busktomater, og klasetomater, blant annet.

– Hvis man ikke har så store vinduer, kan busktomat være et godt valg, for planten blir ikke så høy. Det finnes også ampeltomater som man kan ha hengende både inne og ute. Men husk; alle tomater må ha det varmt.

5. Agurk

Den vanlige slangeagurken er nok litt stor for å dyrke i en liten leilighet. Den har veldig store blader, og selve plantestilken kan bli mange meter lang.

– Nå finnes det potteagurk som ikke blir så stor og høy som slangeagurken, som er velegnet til å dyrke og ha stående inne. En plante kan gi deg mange agurker, men trenger mye vann, og liker godt å bli dusjet.

Da har vi potet med persilledryss, løk, tomat og agurk. Nå mangler vi bare lammet for å gjøre måltidet komplett.

– Men dét får du ikke her på gartneriet. Da får jeg bråk, ler gartner Haugberg.