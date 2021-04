Går til sak mot Nordlandssykehuset – krever at direktøren tar ansvaret for at kona døde

Fra: Randi.Angelsen@nordlandssykehuset.no Til: barbro.andersen@nrk.no

Administrerende direktør Paul Martin Strand ved Nordlandssykehuset i en e-post til NRK.



Dette er en trist sak med læringspunkter for Nordlandssykehuset, og det er ikke slik at vi har motarbeidet Fylkesmannen i Troms og Finnmark sine avgjørelser. Etter Nordlandssykehusets tilbakemelding til Fylkesmannen ble både forholdene knyttet til uforsvarlig praksis og til pliktbrudd lukket tilbake i 2017.



Saken har vært behandlet hos Fylkesmannen i Troms og Finnmark to ganger. I saksbehandling overfor Fylkesmannen og Norsk pasientskadeerstatning har Nordlandssykehuset bidratt med all nødvendig informasjon. Nordlandssykehuset har tatt Fylkesmannens konklusjoner på alvor og gjennomgått egne retningslinjer og prosedyrer i forhold til disse.



Andre gangs behandling hos Fylkesmannen ble initiert av Norsk legeforening som ba om fornyet behandling. Bakgrunnen var en uttalelse fra Norsk anestesiologisk forening som sa seg uenige i premissene og vurderingene Fylkesmannen la til grunn ved første avgjørelse. Saken er også behandlet ved Norsk pasientskadeerstatning, der Rune Vigdal i 2018 ble tilkjent erstatning etter hendelsen.



I opprinnelig avgjørelse ble det konstatert uforsvarlig praksis for tre forhold. I sin siste avgjørelse, omgjorde Fylkesmannen avgjørelsen for ett av disse forholdene (ikke slått traumealarm). For ett annet forhold (manglende vurdering av alternative metoder for luftveishåndtering) ble avgjørelsen opprettholdt. For det tredje forholdet (uforsvarlighet ved at bakvakt ikke var tilstede under intubasjon), så ble dette ikke kommentert i den nye avgjørelsen. Alle disse tre forholdene ble avsluttet i 2017 i forhold til Fylkesmannen i Troms.



Hvordan reagerer dere på at det nå er tatt ut stevning?



Vi forholder oss til den beslutning Salten tingrett tar vedrørende stevningen som nå er innlevert.



Nordlandssykehuset skriver dette om at de også får kritikk for å ha brutt informasjonsplikten overfor pårørende:



I forbindelse med den fornyete vurderingen, konkluderte Fylkesmannen med brudd for ett nytt forhold (oppfølging av pårørende). Denne vurderingen mente vi bygget på manglende opplysninger, og tilskrev Fylkesmannen om dette. Avdelingen der hans kone ble behandlet, hadde tett kontakt med Rune Vigdal under oppholdet og hendelsen ble gjennomgått med Vigdal av vårt medisinske, behandlende personell. Pasienten ble etter kort tid overført til et annet helseforetak i pasientens hjemkommune.



24.05.18 kontaktet Rune Vigdal Nordlandssykehuset første gang. Det var da gått nærmere to år siden hendelsen og Nordlandssykehuset HF var blitt kjent med kjennelsen om erstatning fra Norsk Pasientskadeordning, som nylig var truffet. Administrerende direktør var den aktuelle dagen opptatt og foretakets jurist, som etter normal prosedyre følger opp saksbehandlingen av slike saker, ringte derfor opp Rune Vigdal. I denne samtalen beklaget vi hendelsen som hadde medført hans kones død. Vigdal ble da tilbudt å komme til sykehuset for en gjennomgang av saken, noe han avslo.



I forbindelse med oppslag i Avisa Nordland 24.06.18, opplyste vi at Vigdal hadde mottatt vår beklagelse, noe Vigdal selv bekreftet i saken.



I brev av 03.01.19 gjentok vi på nytt vår beklagelse og tilbud om en gjennomgang av saken. Vigdal ble også kontaktet pr. telefon den 17.01.19 for å høre om når et møte kunne passe for han. Han opplyste da at han skulle ta kontakt med oss etter hvert.



Deretter hørte vi ikke noe fra Vigdal før han på ny tok kontakt per telefon 12.10.20 etter siste avgjørelse fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark. Det ble da avholdt en samtale mellom Rune Vigdal og administrerende direktør Paul Martin Strand. Gjennom samtalen fikk Vigdal på nytt framført en beklagelse, og tilbud om gjennomgang av hendelsen.



Vi mener derfor at det ikke medfører riktighet at Rune Vigdal er blitt avvist med hensyn til å møte representanter fra sykehuset for gjennomgang av saken etter hans kones død.