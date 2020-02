Det ble et ramaskrik uten like flere steder langs kysten da billettprisene på ferger økte ved nyttår.

I Nordland var økningen enkelte steder på rundt 40 prosent og noe som gjorde at familien Gleinsvåg fra Dønna vurderte å flytte.

Nå går fylkeskommunene Troms og Finnmark, Nordland, Møre og Romsdal og Vestland, samt KS, sammen for å jobbe fram bedre finansiering av ferjetilbudet i kyst-Norge.

Klokka 11 i dag blir det holdt en felles pressekonferanse i Oslo hvor samarbeidet skal presenteres.

På fergekaia i Eidsdal i Møre og Romsdal sitter Jonas Duestøl og venter på ferga.

NRK har tidligere fortalt at passasjerene i dette sambandet har protestert kraftig mot økte billettpriser.

Jonas Duestøl

Duestøl har fått med seg fergeopprøret, men synes kanskje det kunne vært litt mer futt.

– Skandaløse priser

– Fergene er endel av veinettet. Det er for galt at det skal koste seg mye når det egentlig er ei bru. Vi passasjerer har også et ansvar, vi burde sagt enda kraftigere i fra.

I samme køen står Nils Grønningsæter og Peder Rønnberg Grønningsæter.

De skylder på fylkespolitikerne for at prisene er så høye.

– Fergeprisene er skandaløse. Jeg krysser fjorden to ganger per dag og det koster skjorta, selv med laveste takst. Fylkespolitikerne kunne levert inn gratiskortene sine og fått kjent selv på kroppen hvordan dette svir i lommeboka.

– Står sterkt

Målet for den felles fronten er å påvirke sentrale myndigheter fram mot framleggelsen av revidert nasjonalbudsjett og kommuneproposisjonen i mai.

Fylkesordføreren i Møre og Romsdal, Tove Lise Torve fra Arbeiderpartiet, mener fergefylkene står sterkt sammen.

– Vi mener regjeringen og Stortinget må ta ansvaret for å sikre et godt nok ferjetilbud ute langs kysten, sier hun.

Vil være med på det grønne skiftet

Ferjesambandet Eidsdal–Linge i Møre og Romsdal.

Fylkeskommunene og KS viser spesielt til hvordan investeringer i nye elferger har tært på budsjettene.

– Vi ønsker at fylkene fortsatt skal spille en viktig rolle i det grønne skiftet, sier KS-leder Gunn Marit Helgesen.

Det krever store investeringer for å legge om fergene til el-ferger eller utslippsfrie ferger.

Satte ned prisene

I Nordland tok fylkeskommunen grep og reduserte prisene på vinterrutene, men fastholdt høye sommerpriser.

Det vil Nina Benzen, som er leder i Facebook-aksjonen mot økte fergepriser i Nordland fortsette å kjempe mot.

Nina Bentzen i Lurøy

– Det er et forferdelig press på kystkommuner, kystfylkene og de som bor langs kysten. Man må hele tiden møte møte disse utfordringene med prishopp og reduserte tilbud, og det er det som gjør at folk er så sinte.

Samarbeid må til

Kommunenes egen organisasjon har lenge hevdet at det er en skjevhet i fordelingen mellom det regionale og det nasjonale nivået her, sier KS-leder Gunn Marit Helgesen.

– Statens egne ferger har økt med 140 prosent, mens for eksempel Møre og Romsdal ble kompensert med 18 prosent i økte kostnader, så det er en betydelig forskjell mellom det regionale og det nasjonale.

Gunn Marit Helgesen, leder i kommunesektorens organisasjon

Samferdselsdepartementet opplyser til NRK at de nå går gjennom tallgrunnlaget som viser hvor høye merkostnadene er med nullutslippfergene.

I øykommunen Lurøy ble de sterkt rammet av prisøknignen ved nyttår, og nå håper de at felles innsats fra flere hold kan gi gode resultater, forteller Nina Bentzen.

– Når alle står i lag så står man mye sterkere enn hvis man kjemper en og en.

Fylkesordfører Jon Askeland i Vestland ønsker en rask avklaring.

– Vi i Vestland har valgt dialogsporet. Jeg ser at både Erna Solberg og Knut Arild Hareide i sine uttalelser gir signal som tyder på at vår framgangsmåte har noe for seg. Men også vi trenger en avklaring ganske snart om hvordan det går med pengene i dette slik at vi kan komme oss videre.

Troms og Finnmark, Nordland, Møre og Romsdal, Vestland og KS går sammen for å et bedre fergetilbud på kysten. Her fra ferga mellom Dønna og Sandnessjøen i Nordland.

Tidligere denne uka var samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) og distriktsminister Linda Hofstad Helleland (H) på besøk i Møre og Romsdal for å møte lokalpolitikere og sinte ferjependlere ansikt til ansikt.

De to statsrådene hadde ingen løfter om penger eller noen snarlig løsning å by på.

– Men hvis jeg ikke hadde ment at jeg kunne gjøre noe, hadde jeg nok heller ikke tatt turen i dag, sa Hareide til NTB.