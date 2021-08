Joachim (19) går rulleskøyter frå Nordkapp til Bodø – må rekke skulestart

Jamn rullelyd på asfalt.

Joachim Lanham pustar tungt.

Det er enno minst ein time til han er på toppen av bakken til Kvænangsfjellet.

Starta som ein vits

– Eg spør meg kvifor i holaste eg fann på å gjere noko så dumt, men når eg kjem det siste stykket er det heilt magisk, seier Lanham.

– Eg gjer noko som ingen har klart før meg.

Til no har han gått på rulleskøyter i ni dagar.

Han går 90 km på rulleskøytene kvar dag. Det må han gjere.

Han skal nemleg rekke skulestart på Nord universitetet i Bodø på måndag.

Joachim Lanham på toppen av Kvænangsfjellet. Foto: Privat

Vil ikkje ha hjelp

Men interessa for skøyter kom eigentleg for lengje sidan.

Først skøyta han nemleg på is. Lanham var ishockeyspelar.

Han likte kjensla av å vere på isen, men ikkje sporten.

Då vart det rulleskøyter.

– Når du først tar på rulleskøyter kan du ikkje gjere noko som helst. Bakkar ser ut som vegger. Først etter kvart vert bakkane omtrent ein skibakke der du sklir på ein måte som kjennest naturleg, seier Lanham.

Han begynte i det små. Først gjekk han dei 25 km frå Sandefjord til Oslo.

Då det vart for enkelt, sikta han lenger.

Rastepause på vegen mellom Nordkap og Bodø. Foto: Privat

Etter kvart var skøyter på hjul blitt eit naturleg transportmiddel for Oslo-guten.

– Kva er det flataste landet eg veit om, tenkte eg då. Difor gjekk eg Danmark på tvers i fjor.

Han kom til grensa til Tyskland. Då snudde han og gjekk tilbake. Heile reisa brukte han berre 14 dagar på.

Men Danmark er flatt. I Noreg er det eit sjeldan syn å sjå ein mann klatre opp 500 meter på rulleskøyter, fortel Lanham.

– Det er eit helvete å komme opp. Mykje sveitte, gørr og tårar. Ingen kjem til å stoppe og hjelpe, og det vil eg heller ikkje. Det er berre meg og bakken. Og å rulle ned – det er fantastisk, seier han.

- Kvar kveld kollapsar eg 20 meter frå vegen og set opp teltet, seier Joachim Lanham. Foto: Privat

Under radaren

– Det er dritkult. Det er rett og slett kjempekult, seier Jonas R. Sejerstad Bødtker, leiar for Norsk rulleskøyteforbund om 19-åringen på hjul i Nord-Noreg.

Han har høyrt om andre som planlegg lengre turar med rulleskøyter i til dømes USA, men har aldri høyrt om nokon som tek denne reisa.

Rulleskøyter har gått under radaren i mange år. Lenge var det stempla som ukult og fekk mykje tyn i populærkulturen.

Men no trur leiaren for rulleskøyteforbundet at rulleskøyter kan vere på veg inn i varmen.

– Det har vore eit oppsving generelt for alternative idrettar i pandemien – kanskje rulleskøyter spesielt. Det er moro å sjå at mange finn fram gamle skøytar i kjellarboden eller på loftet.

Rulleskøytene til Joachim Lanham har tre store hjul. Det gjev betre grep og egnar seg til å skøyte langt. Foto: Privat

Må vere førebudd

For 19-åringen på skøyter mot Bodø har tilbakemeldingane frå dei andre i trafikken ikkje vore like positive.

– Du er sinnsyk, kvifor gjer du dette? Spør dei i blant.

Lanham har opplevd at mange tutar og vil ha ham ut av vegen.

Men det er ikkje bilistane som har gjort han mest redd på turen.

– Når bakken vert bratt og det er arbeid på vegen er det vanskeleg. Eg har null grep når det er berre skeiner.

Mange brukar no rulleskøyter som ein treningsform – i staden for å jogge, ifølge Bødtker. Foto: Joachim Skjavestad / NRK

– Vegkvaliteten kan vere veldig ymse på vegane, seier Kari Vassbotn, regionleiar for Nordland i Trygg Trafikk.

Ho trur rulleskøyter kan vere ein god måte å oppleve Noreg på, men då må ein meistre rulleskøytene skikkeleg.

– Hjula på eit rulleskøytepar er meir sårbare for dårlege vegar og hol i asfalten. Til gjengjeld er farta ofte litt mindre, så konsekvensane kan vere mindre enn om du fell på ein sykkel.

Eit eventyr for barnebarna

Tilbake i ferda mot skulestart nærmar Jochim Lanham seg toppen av neste bakke.

– Det er forferdeleg. Eg veit at eg skal vere i smertar i fleire timar i dag, seier Lanham.

Likevel kjenner han at det er verdt det.

– Kvar time tenkjer eg at eg kunne ha vore heime og ikkje gjort noko, men samstundes vert dette ein forteljing eg kan fortelje når eg vert gamal og bestefar, seier 19-åringen.