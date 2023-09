Går mot ny ordførar i Narvik

No er førehandstemmene for Narvik ferdig telt opp.

Gjennom kvelden har litt av Arbeidarpartiet si leiing krympa, mens Høgre har tatt endå meir innpå.

Arbeidarpartiet er på 24,1 og Høgre på 22,7 prosent av stemmene.

– Her er det leikegrind i fleire dagar før dei blir ferdige, seier kommentator Eivind Undrum Jakobsen.

Han meiner deter ein lettare veg for Høgre til makta no, enn det er for Arbeidarpartiet. Det meiner også kommentator Stein Sneve i Avisa Nordland.

– Høgre har nok ein lettare kabal å legge i Narvik, men det er ikkje umogleg for Rune Edvardsen.

Akkurat kven som kan vere med å bestemme i Narvik, er vanskeleg å seie, ifølge Sneve, som seier at jokeren i dette tilfellet nok blir Industri- og næringspartiet.

– Viss dei går til Rune Edvardsen trur eg han har stor sjanse å halde på makta, viss dei går til Høgre trur eg det blir omvendt, seier Sneve.

Jakobsen anbefalar alle å lære seg namnet på Lars Eirik Lillefloth, som truleg går ordførarkjedet i møte, ifølge kommentatorane.

– Eg er veldig overvelda over at vi har gjort eit så godt val. Ein blir litt satt ut over at vi har fått stor oppslutnad. Vi har fått stor tillit frå veljarane som vi må forvalte godt vidare. Det blir spennande korleis det blir vidare, seier Lillefloth sjølv.

Han vil ikkje seie stort om det er aktuelt å samarbeide med Industri- og næringspartiet.