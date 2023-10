Går mot kun nett og samlingsbasert lærerutdanning

Styret ved Nord Universitet behandlet i går forslaget om å kun tilby nett- og samlingsbasert undervisning for lærerstudenter i Nordland.

NRK har tidligere fortalt hvordan rektor Hanne Solheim Hansen ønsket å droppe campus-basert lærerutdanning i Bodø og Nesna.

Forslaget fikk krass kritikk fra både studenter og Utdanningsforbundet.

– Samlingsbaserte studier fungerer kanskje for voksne folk ute i arbeid, men det fungerer dårlig for ungdom rett ut av videregående som skal etablere et voksenliv, sa Anita Karlsen, leder i Utdanningsforbundet i Nordland.

Forslaget fra rektor fikk også kritikk fra flere av styremedlemmene på møtet torsdag ifølge nettavisen Khrono.

Rektors modifiserte forslag fikk likevel flertall, og det blir nå opp til henne å avgjøre om det blir nett eller campus-basert undervisning for lærerstudenter.

«Nord universitet skal neste år lyse ut seks tilbud for master i grunnskulelærarutdanning på dei tre studiestedene Levanger, Nesna og Bodø. «For Bodø gis rektor fullmakt til å beslutte om det skal lyses ut campusbasert eller nettbasert studietilbud».