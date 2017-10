Går imot PCI i Bodø

Formannskapet i Tromsø ber i dag styret i Helse Nord om å ikke etablere et eget senter for behandling av hjerteinfarkt, såkalt PCI-senter i Bodø. I morgen skal Helse Nord bestemme seg og innstillingen er positiv. Lokalpolitikerne i Tromsø mener to sentre vil svekke det totale tilbudet i landsdelen.