GaiaVesterålen får støtte fra regjeringa

Regjeringen gir 800 000 til GaiaVesterålen for å etablere et innovasjons- og kompetansesenter for digitale formidlingstilbud til barn og unge.

Kulturtanken, Nordland fylkeskommune og Gaia Vesterålen/Museum Nord går sammen om utvikling av digitale innovasjonsprosjekt i et bærekraftperspektiv. Målet er å utvikle nyskapende og digitale kunst- og kulturtilbud til barn og unge, fra barnehagealder og ut tenårene.

Partene går sammen om utvikling av et innovasjons- og kompetansesenter for digitale formidlingsløsninger for barn og unge. Fokuset vil ligge på bærekraftsmålene, inkludert utdanning, miljø og klima.

Innovasjonssenteret opprettes lokalt i Vesterålen. For å sikre kvaliteten i utviklingsarbeidet og kompetanseutviklingen regionalt, oppretter Gaia Vesterålen kontakt med Nordnorsk kunstnersenter i Vågan med tanke på å inkludere kunstnersenterets kunstfaglige og formidlingsmessige kompetanse.

Satsingen på digital bærekraft tildeles 800 000 kroner.