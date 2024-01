Fyrer løs mot Ap-toppenes Helse Nord-krav: – Hårreisende lesing

– Dette er hårreisende lesing.

Det skriver Vefsn-ordfører Rune Krutå i et innlegg på Facebook.

– Jeg er akkurat ferdig med medlemsmøte i Vefsn Arbeiderparti. En ting er klart, det er null forståelse for et slikt utspill i vårt lokalparti.

Han reagerer sterkt på at fylkeslederne i Nordland, Troms og Finnmark sa til NRK torsdag at de mente det sittende styret burde bli fredet til arbeidet med omstilling i Helse Nord er ferdig.

Det til tross for at et flertall i styret stemte ned Helse Nord-sjef Marit Linds ønske om å sende den omstridte kuttplanen ut på offentlig høring.

Skal bytte styremedlemmer mandag

Tirsdag denne uken gikk et flertall i styret mot Helse Nord-sjef Marit Linds ønske om å sende den omstridte kuttplanen ut på en offentlig høring.

For flere av styremedlemmene kan det være det siste de gjorde i Helse Nord.

Mandag skal nemlig helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) ha foretaksmøte med de regionale helseforetakene.

I samme møte skal hun oppnevne nye styremedlemmer til helseforetakene – inkludert Helse Nord.

Torsdag erfarte NRK at tre medlemmer i det sittende styret byttes ut.

Det er foreløpig ikke kjent hvem som skal erstatte de tre medlemmene.

Vil ha saken ut på høring

– Vi er en av de kommunene som er veldig klare på at vi ønsker at saken skal ut på høring.

Det sier ordfører Krutå i Vefsn.

Kommunen ble den store taperen da Helse Nord i 2019 landet på et vedtak om sykehusstruktur på Helgeland.

Da vedtok styret, og til slutt daværende helseminister Bent Høie (H) at det skulle være akuttsykehus i Sandnessjøen og Mo i Rana. Det betød at akuttsykehuset i Mosjøen skulle bli sterkt redusert.

Men så i fjor ga nåværende helseminister Kjerkol (Ap) Helse Nord et oppdrag om å se på alle deler av driften i helseforetaket.

Det inkluderte også Helgeland, som hadde et ferskt vedtak hengende over seg.

Og da Helse Nord-sjef Marit Lind la frem sine anbefalinger til styret, pekte hun på ett felles sykehus på Helgeland – uten å spesifisere hvor det skulle ligge.

Dermed øyner Krutå i Vefsn muligheten for en omkamp på Helgeland.

Stor takhøyde

– Vi er et parti som skal ha stor takhøyde, å ha ulike meninger i en kompleks sak er helt naturlig, sier leder i Nordland Arbeiderparti Mona Nilsen til NRK.

Hun mener det er lett at i de områdene som er enige i omstillingen fra direktøren også vil påvirkes til å tenke at prosessen må gå fort.

– Jeg har respekt for at Helgeland har stått lenge i en uavklart og vanskelig situasjon og at man kan være uenige, men jeg har sagt at jeg mener styret skal sitte i sin helhet og ikke tatt stilling til om de er for eller imot utkastet, påpeker hun

– Jeg har hatt en god dialog med Krutå selv og vi har ingen uoverensstemmelser, legger Nilsen til.