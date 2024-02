Fylkesveg opnar etter snøskred i Beisfjord

Fylkesveg 7570 Beisfjordveien i Narvik kommune har vore stengt på grunn av snøskred søndag. I løpet av søndag morgon og føremiddag har det gått fire skred, melde avisa Fremover.

Det siste snøskredet blei rekna som svært stort, ifølge Varsom.no.

No opplyser geologen at vegen er i ferd med å bli opna.

Operasjonsleiar Ina Selfors i Nordland politidistrikt opplyste til NRK at raset ikkje kom heilt ned til vegen, men at dei stengte vegen for å sjekke om det var fare for nye skred.