Fylkestingspolitiker dømt til fengsel

En fylkespolitiker fra Nordland er dømt til 14 dagers fengsel for grove trusler, melder Rana Blad.

Truslene skal ha falt mot ambulansearbeidere på en legevakt i en helgelandskommune for et drøyt år siden.

Den domfelte skal ifølge dommen ikke selv huske å ha framsatt trusler.

Men ifølge dommen skal ha pekt på ambulansearbeiderne i rommet og sa «e kan drep deg».

Ifølge dommen i Helgeland tingrett er retten overbevist om at tiltalte handlet med viten og vilje da han fremsatte trusselen, og at han anså som det sikkert eller mest sannsynlig at uttalelsen var egnet til å fremkalle alvorlig frykt. Selv om den neppe var gjennomtenkt, og ble uttalt i affekt, var det ikke tale om et uhell, skriver retten.

Mannen er også dømt til å betale 3000 kroner i sakskostnader til det offentlige.