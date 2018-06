Fylkespolitikere kalt inn på teppet på grunn av overdreven alkoholbruk

Fylkesordføreren i Nordland har fått henvendelser på at ett eller flere av partiene i fylket har hatt en overdreven alkoholbruk på kveldstid under fylkestinget. Tirsdag kalte hun inn gruppelederne for å gi klar beskjed om hvordan hun ønsker å ha det.

– Jeg ba gruppelederne om at de skulle ta opp med sine grupper at vi har fått meldinger om at det har vært overdrevet alkoholforbruk hos noen enkelte representanter, sier fylkesordfører i Nordland, Sonja Steen.

Dette er første gangen Steen har måttet ha et møte om alkoholbruk i fylkestinget. Hun har vært fylkesordfører i syv år.

Gruppeleder i Høyre, Kai Henriksen skjønner seg ikke igjen i hendelsene fylkesordføreren beskriver. Foto: Bjørn Tore Pedersen / NRK

– Når jeg får slike henvendelser tar jeg de seriøst. Fylkestinget, med sine 45 representanter er en hardtarbeidende gjeng som møtes fem ganger i året. Hvis det er noe som er problematisk er det viktig å si ifra, sier hun.

Kjenner seg ikke igjen

Gruppelederne i Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet bekrefter at møtet har funnet sted, men ingen av dem kjenner seg igjen i temaet for møtet.

– Dette har ikke vært tema i min gruppe under dette fylkestinget, sier Kari Henriksen i Høyre og avviser at det dreier seg om noen i sitt eget parti.

Dagfinn Olsen (FrP) kjenner seg overhodet ikke igjen i overdrevent alkoholbruk. Foto: Ole Marius Rørstad / NRK

– Nå er jeg en av dem som pleier å gå tidlig til sengs, men jeg har ikke inntrykk av at det er mye festing på fylkestinget.

Også Frp stiller seg undrende til møtet og trekker særlig frem at dette måtte tas opp i plenum.

– Vi oppfører oss som voksne mennesker som har en normal livsførsel, så vi tok det ikke til oss. Jeg vet ikke hvem det var mynta på, sier Dagfinn Olsen.

– Håper det blir sagt direkte til den det gjelder

Olsen innrømmer at det ved noen anledninger blir drukket alkohol i forbindelse med fylkestinget, men avviser at det blir overdrevet.

– Vi kjenner oss overhodet ikke igjen. Vi tar noen ganger et glass øl eller vin til maten, men ikke noe mer.

Arbeiderpartiets Bjørnar Skjæran har allerede tatt opp saken med sine partikollegaer.

Bjørnar Skjæran i Arbeiderpartiet tror ikke hendelsen dreier seg om hans partikolleger. Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

– Når fylkesordføreren gjør som hun gjør, legger jeg til grunn at hun har gode grunner til det. Jeg tok det selvsagt opp med min gruppe i første gruppemøte etter dette, sier han. Heller ikke han tror det dreier seg om sine partikollegaer.

FrPs Dagfinn Olsen sier han håper slike beskjeder blir tatt opp direkte med den det gjelder i fremtiden.

– Hadde det vært myntet på oss hadde jeg ventet at det ble sagt direkte til oss og ikke i plenum. Det skal jeg ta opp med fylkesordføreren.

Viktig å sette ned foten

Fylkesordføreren mener imidlertid at det er viktig å sette ned foten for slik oppførsel.

– Uansett om det gjelder én eller flere er det viktig å sette foten ned slik at det ikke skjer igjen, sier hun og avkrefter at det er et stort alkoholkonsum i fylket.

– NRK har blitt tipset om at enkelte har drukket så sent at de fortsatt har vært beruset når møtene starter opp igjen dagen etter. Er det noe du har lagt merke til?

– Jeg sitter sånn at jeg ser alle representantene under møtene og har ikke sett at de er beruset, men at enkelte har sett trøtte og slitne ut kan jeg gå med på, avslutter hun.