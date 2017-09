Fylkespolitiker: – Skolene må ikke bli fristed for narkotikasalg

Mandag pågrep politiet én elev ved Bodø videregående skole etter mistanke og brudd på narkotikalovgivningen.

Politiet uttalte til NRK tidligere denne uken at de nylig har fått informasjon om et miljø som omsetter og bruker narkotika ved Bodø videregående skole, og ser med bekymring på situasjonen.

– Vi tar dette alvorlig, men vi må huske at majoriteten av ungdommene bruker ikke narkotika. Vi har veldig flott ungdom og må ha dét som et utgangspunkt når vi arbeider videre med saken, sier politistasjonssjef Tor Håvard Bentzen.

Fylkestingsrepresentant i Nordland, Allan Ellingsen i Frp sier seg enig i at det gjelder fåtallet, men mener mer må gjøres og at de må sette alle kluter til. Han mener fylkeskommunen må åpne dørene mer for politiet.

Fylkestingsrepresentant i Nordland Allan Ellingsen (Frp) mener mer bør gjøres. Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

– Slik unngår vi at skoler nærmest blir et fristed for oppbevaring og omsetning av ulovlige stoffer, men ikke minst for å hindre at skolen blir en rekrutteringsarena for å prøve ut nye ting, sier han.

– Ser alvorlig på saken

Fylkesråd for utdanning Hild Marit Olsen ser også alvorlig på saken.

– Det vi ser vi må gjøre er at vi blir litt mer tydelige på rutinene vi har knyttet til håndtering i enkeltsituasjoner, hva vi gjør om en elev har vært under mistanke og kommer tilbake til skolen. Ikke minst handler det om det forebyggende arbeidet og den tidlige innsatsen.

– Nå tar vi kontakt med Bodø kommune for å jobbe mot en felles arbeidsplan som også politiet skal involveres i.

Fylkesråd for utdanning i Nordland, Hild Marit Olsen (Ap) mener situasjonen er alvorlig. Foto: Mette K. Vollan / NRK

Mener saken «hysjes» ned

Ellingsen sier at det siste som bør gjøres er å tie og la vær å snakke om at dette faktisk er et problem, selv om det gjelder en liten del av elevene og ikke alle.

– Det at det nå blir tatt tak i og kommer ut i offentligheten, tror jeg det er et stykke på vei for å sørge for at vi retter mer ressurser mot å få bukt med dette. Jeg oppfatter at dette er noe vi helst ikke skal snakke om, men jeg mener vi har nødt til å snakke om det, sier han.

Politiet har informasjon om et miljø som omsetter og bruker narkotika ved Bodø videregående skole. Foto: Mette K. Vollan / NRK

–​ Svartmaler situasjonen

Fylkesråd Olsen mener Ellingsen tegner et mørkt bilde av den faktiske situasjonen.

– Det vi får bekreftet nå er at det ikke er noen grunn til å svartmale eller stigmatisere situasjonen og skape unødvendige bilder. Skolene våre er ikke en arena for dop og kriminalitet i et stort omfang, men sakene er alvorlige nok, sier hun og legger til:

– Allan Ellingsen definerer i stor grad denne saken og jeg vil gjerne invitere han med til en av skolene våre og se hvordan det jobbes med dette.