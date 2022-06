MDG-topp vil kutte i pengestøtten til seg selv

Tirsdag fortalte NRK om fylkesgruppen til Nordland Frp som reiste på storbyhopping i USA – på skattebetalernes regning.

Nettavisen fortalte først historien som en del av en lengre artikkelserie.

I løpet av reisen besøkte de tre store byer for å blant annet lære mer om snøkrabbefiske, FN og om romfartsorganisasjonen NASA.

Regningen for turen betales av en av landets minst kjente og mest hemmeligholdte støtteordninger for politikere, kalt «gruppestøtte».

I motsetning til på Stortinget, er bruken av fylkesgruppenes midler som regel unntatt offentlighet.

Onsdag publiserte Nettavisen en ny artikkel. Her skriver de om pengebruken i en lignende studietur som Ap gjorde i 2016.

Håkon Møller er gruppeleder på fylkestinget i Nordland for Miljøpartiet de Grønne (MDG). Han reagerer på avsløringene som nå er kommet fram.

– Noe av problemet med ordningen er at det er utrolig mye penger som settes av til gruppene.

Dette fikk fylkestingsgruppene i Nordland i 2019: Parti Antall representanter Støtte opposisjon Økonomisk støtte partigruppe Ekstra støtte, 2 eller færre rep. Årlig støtte Høyre 7 197.407 118.447 - 315.854 Fremskrittspartiet 4 112.804 67.684 - 180.488 Senterpartiet 12 - 203.052 - 203.052 Venstre 1 28.201 16.921 30.000 75.122 Rødt 3 84.603 50.763 - 135.366 Arbeiderpartiet 12 - 203.052 - 203.052 Sosialistisk Venstreparti 3 - 50.763 - 50.763 Kristelig Folkeparti 1 - 16.921 30.000 46.921 Miljøpartiet De Grønne 2 56.402 33.842 30.000 120.244 Samlet årlig sum: 45 - - - 1.330.862

Gruppelederen sier at de ikke har sjanse til å bruke opp pengene som de får – som er rundt 100.000 kroner i året. Det til tross for at MDGs fylkesgruppe i Nordland bare har to representanter.

– Vi sitter i dag med 300.000 kroner på bok, som forsvinner når perioden er over, sier Møller.

Fylkeshuset i Nordland. Foto: Josef Benoni Ness Tveit

Han legger ikke skjul på at også MDG bruker penger på reiser, seminarer, konferanser og rådgivning.

– Skal vi ha en sjanse til å bruke opp midlene som settes av, fristes vi til å utfordre regelverket. Eller rett og slett bruke unødvendig mye penger på reiser og annet.

Politikeren ønsker ikke å spekulere i om de andre partiene bruker unødvendig mye av pengene de får bevilget i Fylkestinget.

Foreslår kutt

Med bakgrunn i har MDG foreslått å kutte i gruppemidlene.

– Vi har foreslått kutt i ordninga. Først 50 prosent i desember 2020, knyttet opp mot begrensninger i reisevirksomhet på grunn av pandemien – så 25 prosent i fjorårets budsjettbehandling.

Dette har ikke fått støtte fra de andre partiene.

I dag utgjør gruppestøtte partiene får rundt en million kroner.

– Vi mener at her er det så mye penger, at gruppene fristes til å bruke langt mer penger enn det er behov for rent faglig.

Miljøpartiet De Grønne har to representanter på fylkestinget i perioden 2019 til 2023. Det er gruppeleder Håkon Møller og representant Sirianna Stormo Pettersen.

Ifølge Møller er det ingen andre partier som støttet forslaget.

Arbeiderpartiet: – Ikke behov for å bruke alle pengene

Arbeiderpartiets fylkesgruppe i Nordland har nå 13 representanter.

De mottar i overkant av 200.000 i gruppemidler siden de er et større parti, og sitter i posisjon i motsetning til MDG.

Det sier fylkesgruppeleder for Arbeiderpartiet (Ap) Odd Arnold Skogsholm.

– Jeg synes det er bra at det vi som politikere gjør blir ettergått. Det vi gjør skal tåle dagens lys, sier fylkesgruppeleder for Arbeiderpartiet, Odd Arnold Skogsholm. Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Han sier at hans parti ikke har diskutert om midlene til fylkesgruppen burde reduseres.

Forslaget til MDG er ukjent for ham.

– Jeg tenker at regelen for bruk er grei og vi forholder oss til Fylkestingets administrasjon, sier gruppeleder i Ap Odd Arnold Skogsholm.

Både budsjett og program må nemlig godkjennes av fylkesordføreren før et parti kan dra på for eksempel en utenlandstur.

Men det er partigruppen selv som skal definere behovet de har for bruk av midlene.

Men ifølge Nettavisens artikkel gir Nordland fylkeskommune lite gruppemidler sammenlignet med andre fylkeskommuner i landet.

Nordland er også det eneste fylkets som gir innsyn.

– For vår del har ikke dette medført noen problemstillinger. Vi har heller ikke behov for å bruke alle pengene, sier Skogsholm.

– Det er nyttig for oss å reise rundt for å møte folk og næringslivet. Disse midlene er en hjelp for oss for å komme oss rundt.

– Stimulerer til pengebruk

Møller i MDG mener det bør være fullt mulig å reise rundt både i innland og utland, uten at man setter over så mye penger som man gjør i dag til fylkesgruppene.

– Det er en ordning som oppmuntrer og stimulerer til sløsing. Det er for mye penger fylkestinget avsetter til seg selv, sier Møller.

Han vil ikke spekulere i hvorvidt de øvrige partienes pengebruk er faglig forsvarlig eller ikke.

Møller sier seg enig med Skogsholm om at regelverket som godkjenner i forkant og i etterkant av reising fungerer, men mener likevel det kan strammes inn.

– Hvis gruppene er unødvendig kreative når det gjelder hva de bruker penger på, går det litt av seg selv, sier Møller.

– Hvis det strammes inn på pengebruken, blir man mer selektiv på hva man bruker penger på.