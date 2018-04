Fylkesmannen: – Økning er feil ord, det er en eksplosjon i antall mobbesaker

– Hey! Kom hit! Dere vet at det ikke er lov å si stygge ting eller sparke til hverandre. Er det korrekt? spør lærer Freddi Johansen.

– Jada, sier en av elevene, og gruppa som knuffet og dyttet hverandre i skolegården ved løper videre.

Skolen Johansen jobber på har over flere år arbeidet systematisk for å forebygge aggressiv oppførsel og mobbing. Når elever utagerer mot andre elever eller lærerne har skolen en kriseperm som forteller lærerne hva de skal gjøre.

Eksplosiv økning

Men skolenes jobbing for å bli mobbefrie er ikke alltid like vellykket, viser tall fra landets fylkesmenn. En endring i opplæringsloven i fjor gjør at elever og foreldre kan gå rett til Fylkesmannen dersom de opplever at skolen ikke tar tak i en varslet mobbesak innen fem dager.

Og den retten har hundrevis av familier over hele landet benyttet seg av. Fylkesmenn over hele landet melder om en eksplosiv økning i antall henvendelser fra elever som sier de ikke har det trygt og godt på skolen.

– Å kalle det en økning blir feil. Det er en eksplosjon i antall mobbesaker, sier seniorrådgiver Eivind Bratsberg, ved oppvekst- og utdanningsavdelingen hos Fylkesmannen i Troms.

Økning i mottatte klager på Opplæringslovens § 9A før og etter endring Fylke 2017 2018 Merknad Ant. dgr. saksbeh.tid Sogn og Fjordane 0 7 27 Møre og Romsdal 0 10 §9a-6 23 Telemark 0 5 Fikk totalt 9, men 4 på feil grunnlag Varierer, 12 dgr-6 uker Buskerud 0 10 Oppland 0 16 til 6. mars Aust- og Vest-Agder 7 24 24 Oslo og Akershus 16 65 33 kalenderdager Trøndelag 4 17 Fylkene ble slått sammen i fjor 28 Hedmark 0 9 5 gitt veiledning, 9 behandlet, 2 meldt som 9a, men var spesped Ingen ferdigbehandlet Rogaland 2 22 35 Finnmark 0 16 16 Hordaland 7 39 Varierende, gj.snitt 7 dager Troms 2 17 Gj.snitt 5 uker Vestfold 2 26 ca 3 uker Nordland 0 15 2,5 uker Østfold 0 21 2-5 uker Sum 40 319

SKAL HA DET BRA: – Mange barn føler seg alene og mislykket. Det er ikke greit å være på skolen. I disse tilfellene skal skolen sette i gang tiltak, sier seniorrådgiver Eivind Bratsberg, hos Fylkesmannen i Troms. Foto: Elise Holdal / NRK

Konklusjonen i samtlige saker Fylkesmannen i Troms har behandlet i 2018 er at skolene ikke har oppfylt plikten skolene har til å sette inn tiltak.

– Det er bekymringsfullt, sier Bratsberg.

– Tiltakene virker ikke

Sakene han og kollegene hos fylkesmannen har på sitt bord gjelder slag, spark, verbal trakassering og krenkelser. Flere barn opplever at voksne på skolen ikke behandler dem pent, ifølge Bratsberg.

– Mange barn føler seg ensomme. De har ingen å være sammen med i skoletiden.

Lærere har delte meninger om mobbeloven

Lærer Freddi Johansen håper mobbeloven på sikt kan gjøre livet i klasserommene og skolegårdene bedre for elevene. Foto: Marit Garfjeld / NRK

NRK ønsket å finne ut av hvordan skoler registrerer voldelig atferd i skolen, og sendte i februar ut flere spørsmål om vold i skolen til alle norske barne- og ungdomsskoler. Kartleggingen er er ikke representativ, men over 1000 skoleansatte over hele landet har gitt NRK et innblikk i arbeidshverdagen sin.

På spørsmål om hvorvidt lærerne tror den nye mobbeloven vil føre til en tryggere skolehverdag, svarte mer enn halvparten at de ikke trodde den ville ha noen effekt.

Lærer Freddi Johansen ved Fagereng skole i Tromsø er også skeptisk.

– Endringen i opplæringsloven legger føringer for hvordan vi som skole skal håndtere vold og mobbing som oppstår. Men om det på sikt vil redusere antall hendelser, er jeg usikker på. Men det er lov å håpe, sier han.

Utdanningsdirektoratet og fylkesmennene jobber nå med et landsomfattende kompetanseløft, og målet er at kommunene skal bli så gode på mobbearbeid at færrest mulig saker havner hos Fylkesmannen.