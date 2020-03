Fylkesmannen: – Folk som har vært i Nord-Italia i vinterferien må holde seg hjemme

Fram til i går var Nordland det eneste fylket i Norge uten påvist smitte av koronaviruset.

Men lørdag kom beskjeden fra Folkehelseinstituttet (FHI) om at 34 nye personer har testa positivt i Norge siste døgn, to av dem i Bodø.

Begge befinner seg nå i hjemmeisolat.

Fylkeslege Morten Juul Sundnes sier de holder løpende kontakt med kommunene. – Jeg har et godt håp om at vi greier å begrense dette. Foto: Mads Jensaas

Fylkeslege Morten Juul Sundnes sier vi må vente at det kan komme flere tilfeller av koronasmitte i Nordland, nå når vinterferien er ferdig.

– Vi har vel grunn til å tro at det er flere nordlendinger som har vært i områdene med vedvarende smitte. Og derfor kan det tenkes at det kommer flere smittede den første tida.

Søndag ettermiddag sendte beredskapsavdelinga hos Fylkesmannen ut ei melding der de ber folk som har vært i Nord-Italia og andre risikoområder i vinterferien om å holde seg hjemme.

– Det er nærliggende å anta at mange kan ha vært på vinterferie i Nord-Italia og kan ha blitt smitta av koronaviruset. Det er derfor viktig at disse ikke møter på jobb/skole i morgen for å hindre videre smitte, heter det i meldinga fra Fylkesmannen.

Her er Folkehelseinstituttets liste over områder med vedvarende smitte, ei liste som hele tida oppdateres.

Fylkesmannen viser til Helsedirektoratet, som har utvida anbefalingene om hvem som skal holde seg hjemme for å bremse smittespredning. Kort fortalt gjelder dette alle personer som har vært i et område med vedvarende smitte i løpet av de siste 14 dagene.

Ber folk følge alle råd

Med de nye reiserådene fra helsemyndighetene så tror Juul Sundnes at vi etterhvert får en nedgang i antall smittede.

Han sier kommunene i fylket har et godt og nært samarbeid med spesialisthelsetjenesten sånn at pasienter som eventuelt skulle trenge det blir godt ivaretatt.

– Det er vi innbyggerne som kan være med å hindre smitte ved at vi følge rådene fra Folkehelseinstituttet .

Hvem bør teste seg for korona-viruset? Ekspandér faktaboks Følgende personer bør testes for korona-virus: Personer som har symptomer og har vært i områder med vedvarende smitte, eller har hatt kontakt med et bekreftet tilfelle.

Områder med vedvarende smitte defineres for øyeblikket som Fastlands-Kina, Hong Kong, Singapore, Japan, Iran, Sør-Korea og regionene Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna og Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Marche, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Umbria og Abruzzo i Italia. ELLER: Personer som har hatt nærkontakt med personer som har fått påvist korona-virus,

og i tillegg har: akutt alvorlig luftveisinfeksjon der sykehusinnleggelse er nødvendig.

ELLER Over 38° i feber, eller sykehistorie med feber, og akutt luftveisinfeksjon, som innebærer enten kortpustethet, hoste eller sår hals. Med «nærkontakt» menes personer som i løpet av de siste 14 dagene: Har pleiet en pasient eller på annen måte har hatt tilsvarende nær fysisk kontakt med en person som er bekreftet syk med korona-virus,

ELLER har besøkt husstanden til en pasient som er bekreftet syk med korona-virus

har besøkt husstanden til en pasient som er bekreftet syk med korona-virus ELLER har hatt minst 15 minutters kontakt under en meters avstand (ansikt til ansikt) med en person som har korona-viruset.

Har folk grunn til å være bekymra?

– Nei, sånn situasjonen er nå med de tiltakene som er satt inn, og hvis vi følger dem, så tenker jeg at vi ikke har grunn til å være bekymra. Da skal vi klare å begrense dette, sier Juul Sundnes.

Også kontroll i de små kommunene

Fylkeslegen sier de har løpende kontakt med kommunene i Nordland.

– Ja slik situasjonen er nå, har de kontroll, også de små kommunene. Vi har løpende kontakt med dem. Det de har gjort er å se på hvordan de kan styrke helse og omsorgstjenesten.

Det kan tenkes at også ansatte i kommunene må i karantene og være hjemme fra jobb.

– Vi må regne med at folk ikke kommer på jobb. Og det har kommunene planer for hvordan de skal dekke opp.

– Ikke reis til Nord-Italia

Informasjon om koronavirus på legevakt. Foto: Erland Knutsen / NRK

Begge personene som er smitta i Bodø har milde til moderate symptomer. De er ivaretatt av kommunal helsetjeneste og må være hjemme i isolat, står det i pressemeldinga Bodø kommune sendte ut lørdag kveld.

Man antar at de to personene er blitt smitta av koronaviruset under reisen de har vært på.

Nasjonale myndigheter har nå utvida karantenebestemmelsene til ikke bare å gjelde helsepersonell, men alle som har vært på reise i områder med vedvarende smitte. Lista over disse landene oppdateres hele tida.

UD har også kommet med reiseråd til Nord-Italia, der de fraråder nordmenn å reise dit.

– Det er nok viktig å ta de grep man kan for å hindre smitte der det lar seg gjøre.

Farligere enn sesonginfluensa

Foran avslutninga på vinterferien kom utdanningssjefen i Nordland med ei anbefaling som er i tråd med det siste rådet fra helsemyndighetene. Alle som har vært i de utsatte områdene bør holde seg hjemme i 14 dager.

En Spar-butikk i Haugesund tar korona-ansvar. Foto: Rosa Irén Villalobos / NRK

– Jeg har et godt håp om at vi greier å begrense dette. For dem som er eldre og svekka er det viktig at vi alle passer på. Det handler ikke bare om en forkjølelse. Det kan få store konsekvenser dersom vi smitter andre, sier fylkeslege Morten Juul Sundnes til NRK.