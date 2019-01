Fylkesmannen om Lofoten: – En særdeles farlig situasjon

Et voldsomt uvær i Lofoten har skapt store utfordringer i dag.

I ettermiddag fikk fylkesmann Tom Cato Karlsen en orientering. Evakuering pågår og totalt er det snakk om mellom 100 og 200 berørte. Karlsen oppsummerer det slik:

– En særdeles farlig situasjon.

Tom Cato Karlsen er fylkesmann i Nordland, og sier han følger situasjonen tett. Foto: Malin Nygård Solberg / NRK

Han opplyser at to geologer ankommer området i kveld. De vil vurdere når de evakuerte kan flytte hjem igjen.

– Det er fare for liv og helse, og vi følger situasjonen minutt for minutt. Vi ber folk innstendig om å lytte til de rådene som kommer.

Stabssjef Bent Are Eilertsen ved politiet i Nordland sier at de vurderer situasjonen som «veldig alvorlig».

– Det går mye ras over hele Lofoten. Det har vært en tøff dag. Det er vanskelig å få evakuert ut av fjorder, og vi må også ta hensyn til mannskapene. Vår prioritet nå er å få folk i sikkerhet, sier Eilertsen.

Må finne seg et annet sted og sove

Tidligere i dag gikk det et 100 meter bredt ras i Vestvågøy. De rundt 200 personene som berøres av evakueringen er i hovedsak fordelt på Skjelfjord og Ramberg.

Kristian Salomonsen er evakuert fra hjemmet sitt på ubestemt tid. – Nå får vi dra på kaffebesøk og finne oss et sted å sove, sier han. Foto: John Inge Johansen / NRK

Kristian Salomonsen er en av de evakuerte i Vestvågøy.

– Nå får vi dra på kaffebesøk og finne oss et sted å sove, sier han til NRK.

Det er ikke akkurat hverdagskost å bli evakuert, men de evakuerte klarer å beholde roen.

– Jeg synes det er veldig greit at vi nå evakueres. Man vet aldri, og skal ha respekt for naturen, sier Anne-Sofie Ottemo.

Ottemo innkvarteres på Leknes hos sin 93 år gamle mor.

– Det er klart man blir litt engstelig. Man kan jo ikke vite at noe slikt skal skje her, men vi hører på myndighetene og gjør som vi får beskjed om, sier hun.

Anne-Sofie Ottemo er evakuert fra sitt hjem. Foto: John Inge Johansen / NRK

Vant til 20 centimeter – møtt med metervis

Evakuering er heller ikke vanlig for den italienske turisten Andrea Lumonko og kompisen – som knapt nok har sett snø i sitt liv.

– Vi er bare her på ferie og dro hit fordi vi visste at Lofoten er et fint sted. Jeg hadde ikke tenkt at det skulle være så mye snø.

– Er dere vant til lignende?

De italienske turistene er også evakuert. Foto: John Inge Johansen / NRK

– Nei, på ingen måte. Vi kommer fra Milan i Italia. Der har det knapt vært mer enn 20 centimeter snø, forklarer han.

– Bo hos andre

Nå går Vestvågøy kommune ut på egne nettsider og oppfordrer innbyggere i rasutsatte områder til å finne alternative bosteder inntil videre.

– Hvis du bor på en plass der du er kjent med at det har gått ras tidligere, eller føler deg utrygg, oppfordrer vi på det sterkeste til å bo hos andre til man vet mer om farenivået, sier ordfører Remi Solberg.

Slik ser det ut etter raset i Ballstad i Lofoten. Foto: Trond Pedersen