Fylkesmannen snur: Ber båtforening fjerne fugleskremmer likevel

Norsk Ornitologisk Forening (NOF) mener Inndyr båtforening ødelegger hekkeplass for den sterkt truede fuglearten makrellterne.

Hvis båtforeninga ikke fjernet fugleskremmeren, truet NOF med å anmelde dem.

De mente at dragen, altså fugleskremmeren, skremte bort truede arter som makrellterne. De flyr jorden rundt for å hekke akkurat her.

Da NRK tok kontakt med båtforeninga, svarte de med at de hadde fått tillatelse – noe Fylkesmannen bekreftet.

Men nå snur Fylkesmannen.

Inndyr havn ligger i Gildeskål kommune i Nordland. Den grenser med Bodøs kommunegrense i sør. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr

Kom frem til at det var ulovlig likevel

Tore Vatne er seksjonsleder i klima- og miljøavdelingen hos Fylkesmannen i Nordland.

I en e-post til NRK i dag skriver han at deres første vurdering var at dette trolig var greit.

Men etter en nærmere evaluering av saken, har de ombestemt seg.

– Vi har kommet fram til at denne skremmingen rammes av forbudet mot unødig jaging etter naturmangfoldloven paragraf 15, og at skremslet derfor må fjernes, sier Vatne.

Leder for Inndyr Båtforening, Monica Torbergsen, bekrefter til NRK at dragen nå er fjernet.

Ulovlig å jage ville fugler

Naturmangfoldloven § 15 sier at unødig jaging av ville fugler ikke er tillatt.

Nils Kristian Grønvik ved juridisk seksjon i Miljødirektoratet sier spørsmålet i dette tilfellet er om det virkelig er nødvendig å jage ternene bort fra skjæret.

– Bestemmelsen om at jaging er forbudt følger direkte av loven. Den enkelte må vurdere om lovens vilkår er oppfylt når man vurderer å skremme fugler.

Spørsmål å stille seg for å vurdere om jaging av fugler er nødvendig: Ekspandér faktaboks Hvilken skade er det som skal forhindres? Er skaden av vesentlig økonomisk betydning?

Er det snakk om å hindre hekking på en bygning eller annen eiendom, eller er det på et naturlig sted?

Hvor truet er arten man ønsker å jage?

Hvilke andre tiltak er det mulig å gjennomføre for å hindre at skaden inntrer?

Gjelder det jaging av ett individ eller en hel koloni? Kilde: Miljødirektoratet

Direktoratets rolle i en slik sak er ikke å avgjøre hva som er lov eller ikke. De veileder ved tolkning av regelverket.

– På bildet ser det ut til at det er en viss avstand fra skjæret til båthavna. Vi kan vanskelig se for oss at det som vises på bildet kan anses som nødvendig jaging, sier Grønvik.

Nils Kristian Grønvik ved juridisk seksjon i Miljødirektoratet. Foto: Øystein Kopreitan

Ber dem vurdere andre metoder først

– Dersom båtforeningen mener det er nødvendig å ødelegge for en hel hekkekoloni av sterkt truede arter må de først ha vurdert andre mildere metoder for å hindre eventuell skade.

For eksempel foreslår han å sette opp skremmefuglen i selve båthavna.

– Et annet spørsmål er om det virkelig skjer noen skade her, eller om det bare er irritasjon og litt fugleskitt på båtene. Terner gjør normalt minimalt med skade. Vi er ikke kjent med om disse fuglene gjør vesentlig økonomisk skade på båtene, sier Grønvik.

Han sier det er uvanlig å sette opp fugleskremsler på slike «naturlige» steder. Han har i alle fall selv aldri sett det før.

– Dragene er populære, men brukes mest på jorder eller på hustak. Jeg har aldri sett dem ute i naturen på et skjær i sjøen før.

Nils Kristian Grønvik i Miljødirektoratet har aldri sett fugleskremsler på steder som dette før. Foto: Norsk Ornitologisk Forening

Naturmangfoldloven § 15 Ekspandér faktaboks I Naturmangfoldloven paragraf 15, første ledd, står det: Høsting og annet uttak av naturlig viltlevende dyr skal følge av lov eller vedtak med hjemmel i lov. Ved enhver aktivitet skal unødig skade og lidelse på viltlevende dyr og deres reir, bo eller hi unngås. Likeledes skal unødig jaging av viltlevende dyr unngås. Kilde: Lovdata.no

Fordel for en sterkt truet art

Ifølge Artsdatabanken er makrellternen sterkt truet. Det vil si at arten har høy risiko for å dø ut i Norge hvis de rådende forholdene fortsetter.

– Dette er arter man må ta spesielle hensyn til, slik at tilbakegangen kan stanses eller aller helst snus, sier Martin Eggen i NOF.

Naturvernrådgiver Martin Eggen i Norsk Ornitologisk Forening. Foto: Jon Olav Larsen

Hekkesesongen er tiden fra fugler bygger reir, legger egg og ruger, til de fôrer opp ungene sine.

– Mennesker har alltid tatt hensyn og vernet om trekk- og sjøfuglene som kommer inn til kysten for å hekke, sier Eggen.

NOF mener at dragen ødelegger hekkesesongen til fuglene og ville anmelde Inndyr Båtforening dersom de ikke fjernet dragen. Det slipper de nå.

Makrellterne Foto: Linda Bjørgan / NRK Ekspandér faktaboks Makrellterne er en fugleart i måkefamilien.

Som flertallet av verdens terner har makrellterna en grå og hvit fjærdrakt med en svart hette som dekker hodet.

I Norge hekker makrellterna langs hele norskekysten. Hoveddelen av den norske bestanden finnes i Sør-Norge og blir gradvis mer spredt og fåtallig dess lenger nord man kommer.

Innlandshekking er mest utbredt på Østlandet, samt i Trøndelag og i Nord-Norge.

Makrellterna forekommer både ved ferskvann og i skjærgården langs kysten, gjerne i selskap med rødnebbterne, hettemåke og fiskemåke.

Arten overvintrer langs kysten av Vest-Afrika og Sør-Afrika.

Makrellternen er sterkt truet. Arter som regnes som truet kategoriseres som kritisk truet, sterkt truet eller sårbar. Kilder: Artsdatabanken og Store norske leksikon