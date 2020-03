Fylkesmannen har satt krisestab og ber kommuner rapportere inn tiltak

I går ble det klart at helsemyndighetene fraråder gjennomføring av arrangement med flere enn 500 deltakere.

Flere kultur- og sportsarrangement er avlyst. Blant annet Birken. I Nordland blir Rock mot Rus i Andøy avlyst.

Asgeir Jordbru, fylkesberedskapssjef hos Fylkesmannen i Nordland, opplyser overfor NRK at de nå har satt krisestab. De følger situasjonen tett.

– Det er viktig for oss å følge situasjonen og overvåke det som skjer, sier Jordbru, som legger til at det i utgangspunktet ikke er noe dramatikk i å sette krisestab.

– Vi har jobbet med dette i halvannen måned, for å forberede samfunnet på de første smittetilfellene.

De har bedt kommunene gjennomføre en kontinuitetsplanlegging, forklarer han.

– Det vil si – hvis vi kommer i en fase der det blir stort sykefravær, hvordan er kommunen beredt til å opprettholde sine tjenester? Det har vi fokus på nå.

Ønsker en oversikt

Bø i Vesterålen ble mandag trolig landets første kommune som, tross ingen smittede, gikk inn for å stenge alle sine skoler.

Dagen etter sendte fylkesmannen ut en e-post til kommunene i Nordland. Her står det blant annet at:

Asgeir Jordbru er fylkesberedskapssjef hos Fylkesmannen i Nordland. Foto: Wigdis Korsvik / Fylkesmannen i Nordland

«Fylkesmannen vil at kommuner som har innført eller vurderer å innføre strengere regler etter smittevernloven enn det Helsedirektoratet gir råd om, melder dette inn til oss».

På spørsmål om hvorfor de så behov for å sende ut en slik oppfordring, forklarer Jordbru at de ønsker å holde oversikt over hvilke tiltak som gjennomføres i kommunene.

– Det er en del av vår jobb som samordna myndighet. Vi rapporterer videre til direktoratet hvilke tiltak som gjennomføres i fylket.

Han sier at de foreløpig ikke har kommet dit at man iverksetter et «rapporteringsregime».

– Vi sendte ut e-posten for å få en oversikt.

Dette bør du gjør hvis du mistenker korona-smitte. Du trenger javascript for å se video. Dette bør du gjør hvis du mistenker korona-smitte.

Følger sentrale råd

Helseministeren ville tirsdag ikke anbefale andre kommuner å gjøre det samme som Bø.

Fylkesmannen vil verken fraråde eller tilråde lignende tiltak.

– Men man må tenke gjennom konsekvensen av å stenge ned skoler. Stenger en ned barneskoler, tar en fort ut foreldrene, bemerker Jordbru.

– Tar du ut sykepleiere som må være hjemme med barn, så utfordrer du helsetjenesten. Tar du ut noen som jobber i tekniske tjenester, så tar du ut folk som skal jobbe med vann og avløp. Det er alltid en vurdering.

Han sier at de følger rådene som gis fra sentrale myndigheter.

– Per nå er det ikke en anbefaling fra sentrale myndigheter at skoler skal stenges. De skal holdes åpen.