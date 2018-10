Fylkesleder i Nordland KrF støtter Hareide

28. september rådet partileder i KrF Knut Arild Hareide, partiet om å søke regjeringsmakt med Jonas Gahr Støre. I etterkant har det vært store diskusjoner i flere fylkeslag, om hva framtiden til Krf skal og burde være.

Onsdag kveld gikk fylkesleder i Nordland KrF, Ingelin Noresjø offentlig med sitt valg.

– Jeg har byttet side flere ganger per dag, men etterhvert hadde jeg store problemer med å se for meg at vi skulle gå inn i regjering med høyresiden. Jeg fikk ikke fred, sier Noresjø til NRK onsdag kveld.

Fylkeslederen er dermed enig med partileder i KrF, Knut Arild Hareide, og ønsker seg et samarbeid med Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

Knut Arild Hareide tok et risikabelt valg, da han ba partiet om å vurdere et samarbeid med venstresiden. Nå får han både støtte og kritikk landet rundt. Foto: NRK

Noresjø har tidligere ikke sett på et samarbeid med venstresiden som noe aktuelt. Det var først da Hareide ba landsstyret om å vurdere et slikt samarbeid i slutten av september, at fylkeslederen fikk opp øynene for et nytt veivalg.

– Jeg har gått gjennom en reise helt siden talen han den 28. september. Det var da jeg skjønte at jeg kom til å bli påvirka av det han sa, og at dette kunne bidra til et styrket sentrum, sier Noresjø.

Skulle egentlig vente til søndag

2. november er det kalt inn til ekstraordinært landsmøte i KrF, der regjeringens framtid skal avgjøres.

Førstkommende søndag har Nordland KrF fylkesårsmøte, og i utgangspunktet var det først da partiet skulle uttale seg om saken. Men Noresjø valgte likevel å gå ut med hennes standpunkt onsdag.

– Jeg tok beslutningen sist fredag, og synes det er redelig å gå ut med standpunktet nå når jeg først har tatt det.

– Vil nok miste noen på veien

Før Hareide talte til landsstyret, har det hovedsakelig vært to alternativer for KrF. Å gå inn i et samarbeid med dagens regjering, eller å bli værende i opposisjon.

Debatten har gått hissig for seg, etter det dukket opp et tredje alternativ.

– Det har kommet gode argumenter fra begge sider, som jeg har tatt innover meg. Men jeg er helt enig med Hareide i at vi vil få et sterkere sentrum ved å samarbeide med Arbeiderpartiet og Senterpartiet, enn med Venstre og Høyre, og med Frp på slep, sier Noresjø.

Men hun er også tatt det innover seg at KrF, både sentralt og i fylkeslagene, nå preges av splittelse.

– Jeg er bekymra for partiets helhet etter 2. november, og det har bakgrunn i at vi fått en tilspissa debatt, der mange vil bli skuffa. Da er det opptil hver enkelt om man vil være en del av partiet eller ikke, og det er min oppgave at vi står sammen etter beslutningen.

– Jeg håper og tror vi skal klare det, men helt realistisk vil vi nok miste noen på veien, sier Noresjø.